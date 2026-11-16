Azione lancia la sfida per le amministrative 2027 dando più spazio ai giovani: «Asti deve tornare a sorridere»

Sabato 14 novembre lo Spazio Kor di Asti ha ospitato il congresso provinciale di Azione, registrando un'affluenza straordinaria che ha visto la sala gremita, tanto da non riuscire ad accogliere tutti i partecipanti. Il dato più significativo dell'incontro è stata l'ampia partecipazione giovanile: numerosi ragazzi sono intervenuti con entusiasmo e proposte concrete per il futuro della città e dell'intera provincia.

Mario Bovino, alla guida provinciale del partito, ha svolto il ruolo di protagonista della giornata, dando voce a una generazione intenzionata ad assumersi responsabilità e a contribuire direttamente alle scelte per la comunità. Tra i momenti più coinvolgenti si è distinta la presentazione di “Vibra Asti”, canzone eseguita dai giovani insieme a Bovino e adottata come inno ufficiale della coalizione in vista della prossima campagna elettorale. Il brano intende simboleggiare «il risveglio della città, rimettere in movimento idee ed entusiasmo e restituire ai cittadini la voglia di essere protagonisti del proprio domani».

All'appuntamento politico hanno partecipato anche Daniela Ruffino, deputata, segretaria regionale di Azione, Giovanni Barosini presidente regionale Piemonte in Azione e Sergio Bartoli, consigliere regionale e coordinatore torinese Torino Città in Azione. Presente, come esponente di Azione, anche l'ex presidente della Provincia ed ex deputato Roberto Marmo.

Ma non sono mancati i rappresentanti di altre liste civiche, tra cui Città Amica di Mauro Cuniberti, a testimonianza di un progetto politico che punta ad andare oltre i confini del singolo partito per coinvolgere associazioni, amministratori e forze civiche. L'obiettivo dichiarato è la formazione di un'area politica autonoma, riformatrice e aperta.

Dai lavori congressuali è emersa la volontà di avviare un "Risorgimento civile" come premessa per un nuovo Rinascimento culturale, politico ed economico del territorio. Nel programma delineato, la provincia viene vista come una condizione di vita in cui sanità, scuola, trasporti, servizi e opportunità lavorative devono diventare diritti concreti per tutti. Tra le priorità indicate figurano gli investimenti sui giovani, il rafforzamento della presenza universitaria, il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni e la tutela delle persone con disabilità e delle famiglie in difficoltà, unitamente alla valorizzazione dell'agroalimentare, del patrimonio Unesco, dell'innovazione e del turismo.

In vista delle prossime competizioni elettorali amministrative, la coalizione intende schierare donne, uomini e giovani per rinnovare sia i metodi di governo sia la capacità di ascolto della cittadinanza. Il congresso si è concluso ribadendo che la libertà di scegliere il futuro di Asti passa attraverso il voto, «con l'auspicio di restituire fiducia ed entusiasmo all'intera comunità».