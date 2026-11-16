Addio a Giovanni Pensabene, Asti piange uno dei maggiori protagonisti della sua vita politica e sociale

Con la morte di Giovanni Pensabene, avvenuta questa notte a 65 anni dopo una malattia, Asti perde uno dei protagonisti della vita politica degli ultimi decenni, un uomo impegnato nel sociale, sempre pronto a fare la sua parte per portare avanti i propri ideali, condivisi con le associazioni di sinistra e, in primis, la Casa del Popolo.

Pensabene, «calabrese d'importazione», come spesso amava definirsi, laureato in Scienze Agrarie, già funzionario della Provincia di Asti e responsabile dell'Ufficio Sviluppo Agricolo, Uma e Zootecnia, era stato amministratore cittadino con il ruolo di assessore comunale all'Ambiente e all'Agricoltura dal 2002 al 2007, durante il mandato del sindaco Vittorio Voglino. In precedenza aveva ricoperto lo stesso incarico in Provincia, tra il 1995 e il 1999. La sua esperienza politica lo portò anche tra i banchi del Consiglio comunale, nel 2012, per la Federazione della Sinistra durante il mandato del sindaco Fabrizio Brignolo.

Da assessore comunale fu ideatore di numerosi progetti: le prime De.Co (Denominazioni comunali) per valorizzare le eccellenze gastronomiche locali, Agenda 21 per uno sviluppo sostenibile della mobilità urbana, la rassegna Verdeterra e, su tutti, l'introduzione della raccolta "porta a porta". Appassionato di musica, aveva suonato la tromba nel gruppo dei Fiati Pesanti, senza trascurare un altro suo grande hobby: la letteratura poliziesca e i gialli.

La politica è sempre stata una sua passione, vissuta con garbo ma anche con un attento spirito di osservazione e una buona dose di umorismo, doti che gli permettevano di cogliere gli aspetti più rilevanti dei temi portati al centro del dibattito cittadino. Il suo ruolo di "opinionista", che spesso ha trovato spazio sulle pagine del nostro giornale, riguardava regolarmente i temi caldi della vita di Asti: la gestione dei servizi pubblici (a cominciare dall'Asp), le questioni ambientali, la tutela del territorio e gli assetti di governance degli enti locali e bancari.

«Io “have a dream”, - scrisse in uno dei suoi tanti interventi - il mio sogno è che quando qualcuno dedica parte del suo tempo per occuparsi della cosa pubblica lo faccia con l’unico ed esclusivo obiettivo di realizzare il massimo possibile dell’interesse pubblico, escludendo dalla sfera dei suoi interessi privati, anche se legalmente legittimi, qualsiasi iniziativa che sfiori l’ambito di operatività del suo ruolo pubblico».

Ma, accanto alla grande passione per la politica, non è mai venuta meno la vicinanza alle realtà associative del territorio astigiano, come la Casa del Popolo e l'associazione "A Sinistra". La sua ultima apparizione pubblica risale allo scorso 23 ottobre, al fianco dei giovani nel corteo di protesta per una scuola migliore, più attenta alle esigenze dei ragazzi, contro la guerra e contro le armi.

Oggi in molti lo piangono, ancora increduli di aver perso un punto di riferimento così importante. Un senso di tristezza che ha avvolto, questa mattina, la Casa del Popolo di via Brofferio, di cui Pensabene era uno dei volti più noti. L'uomo lascia la moglie Fulvia Dorigo - veterinaria dell'Asl in pensione - e i figli Francesco e Giorgio. Ancora da definire la data dei funerali.