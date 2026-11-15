Dieci Comuni del Monferrato fanno squadra contro lo spopolamento

Fare rete per non lasciare che i piccoli paesi si spengano, trasformando le difficoltà delle singole amministrazioni in un progetto condiviso. È questo lo spirito con cui a Calliano Monferrato è nata la “Casa dei Piccoli Comuni”, un nuovo percorso di collaborazione che mette insieme dieci sindaci del Monferrato Astigiano, pronti a unire le forze per affrontare problemi che da tempo accomunano le realtà di dimensioni più ridotte.

Il primo passo è stata la firma della “Charta dei Piccoli Comuni”, il documento che definisce principi, obiettivi e impegni dell'alleanza. A sottoscriverlo sono stati i primi cittadini di Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Calliano Monferrato, Casorzo Monferrato, Frinco, Grana Monferrato, Grazzano Badoglio, Montemagno Monferrato, Refrancore e Tonco. Dieci realtà che, complessivamente, rappresentano 7.926 abitanti e che hanno scelto di sperimentare una strada diversa rispetto alla gestione isolata delle proprie necessità.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che i piccoli Comuni, pur custodendo una parte importante del patrimonio storico, culturale e ambientale italiano, si trovano sempre più spesso a fare i conti con risorse limitate, adempimenti burocratici complessi e servizi essenziali che progressivamente si allontanano dai centri abitati. La chiusura di uffici postali, sportelli bancari e presidi sanitari di base, insieme allo spopolamento e alle difficoltà nell'accedere ai finanziamenti nazionali ed europei, rischia di compromettere la vitalità di intere comunità.

La Charta parte proprio da questa fotografia e propone un cambio di prospettiva: superare la competizione tra territori per puntare sulla cooperazione. «Il patrimonio storico di cui siamo custodi non è un ricordo del passato, ma uno strumento propulsivo verso il futuro», si legge nel documento, che considera i piccoli paesi non come realtà marginali, ma come risorse da valorizzare all'interno di una strategia più ampia.

L'obiettivo non è soltanto mettere in comune esperienze e competenze, ma costruire proposte concrete da sottoporre alle istituzioni. Il programma si sviluppa su tre orizzonti temporali. Nell'immediato, l'attenzione sarà rivolta al contrasto dello spopolamento, alla rivitalizzazione economica e al ripopolamento, favorendo anche il dialogo con i nuovi abitanti. Tra le priorità figurano inoltre la programmazione condivisa delle iniziative turistiche, la valorizzazione delle produzioni a chilometro zero e una promozione coordinata delle diverse realtà locali.

Nel medio periodo si punta a ottenere il riconoscimento del ruolo svolto dai piccoli Comuni nella cura e nella manutenzione del territorio, attraverso una revisione dei modelli tributari e fiscali e una maggiore semplificazione burocratica. Un tema particolarmente importante riguarda chi intende recuperare un'abitazione o avviare un'attività: procedure e costi non dovrebbero diventare un ostacolo insormontabile per chi sceglie di investire nei paesi. La dimensione ridotta, insomma, dovrebbe trasformarsi da svantaggio in un elemento di forza.

Più ambiziosi gli obiettivi di lungo periodo. La Casa intende elaborare un dossier nazionale sul patrimonio edilizio storico e vincolato, spesso esposto al rischio di abbandono anche a causa degli elevati costi degli interventi richiesti, da sottoporre al Ministero della Cultura. È prevista inoltre la stesura di un “Decalogo dei Diritti degli abitanti dei piccoli Comuni”, da presentare al Governo, al Parlamento e alla Commissione Europea.

Per tradurre le idee in progetti operativi sarà costituito un Comitato Tecnico, coordinato dal geometra Andrea Cantamessa, responsabile del Servizio tecnico dei Comuni di Calliano e Altavilla Monferrato, con un rappresentante per ciascuna amministrazione aderente. Il coordinamento scientifico è stato affidato all'architetto Angelo Patrizio, che vive a Ottiglio e vanta una lunga esperienza nei progetti di rigenerazione urbana e rivitalizzazione economico-sociale. In passato ha coordinato il laboratorio nazionale sulla rigenerazione urbana promosso da Anci e Confcommercio ed è ideatore di Urban.Pro, incubatore dedicato alle trasformazioni urbane.

La sede della nuova realtà sarà a Calliano Monferrato, scelta anche per la sua posizione baricentrica rispetto al territorio coinvolto, e troverà spazio negli uffici comunali dell'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Belluardo. Ma il progetto non vuole fermarsi ai dieci fondatori: la Charta è infatti aperta all'adesione di tutti i Comuni italiani con meno di 5 mila abitanti che condividano gli stessi principi.

«Non chiediamo assistenzialismo, chiediamo di essere messi nelle condizioni di amministrare – dichiarano congiuntamente i dieci sindaci firmatari –. Le procedure per spendere i fondi non tengono conto di come è fatta una piccola amministrazione comunale». L'intenzione è quindi quella di costruire documenti e proposte solide da portare ai tavoli del Parlamento, del Governo, dei Consigli regionali e delle istituzioni europee. «Da soli ci si spegne, insieme si resta accesi», è la sintesi scelta dai promotori per descrivere il senso dell'iniziativa.

Il percorso avrà due primi appuntamenti pubblici. Il 20 novembre una delegazione dei sindaci consegnerà la Charta durante gli Stati Generali dell'Associazione nazionale Centri storico-artistici (Ansca), in programma a Bologna. Il 4 dicembre, invece, Calliano ospiterà il convegno “Il deserto dei servizi”, occasione per presentare il progetto e riportare al centro del dibattito il futuro dei piccoli paesi e dei servizi che ne garantiscono la vivibilità.