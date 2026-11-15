Asti, una persona su 270 è portatrice della Sindrome ereditaria di Lynch: fondamentali i test per prevenire il tumore

La Sindrome di Lynch, malattia rara e condizione ereditaria causata da una mutazione genetica, è stata al centro del convegno promosso dalla LILT di Asti.

Un appuntamento che sabato scorso, ad Astiss, ha evidenziato una patologia di grande rilevanza sanitaria e sociale. A coordinare i lavori erano presenti Bartolomeo Marino e Gianni Miroglio, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Associazione.

Numerosi e autorevoli gli intervenuti: dal professor Guido Saracco, che ha approfondito il passaggio dalla genetica alla medicina predittiva, al dottor Claudio Lanfranco, che ha parlato dello screening genetico («Su duecentosettanta persone, una persona è portatrice della Sindrome di Lynch»), fino alla dottoressa Elena Repetti, che ha affrontato il tema dei criteri molecolari: «Conoscere ci permette di fare la prevenzione vera e di eseguire controlli approfonditi».

Una sindrome abbastanza frequente ed ereditaria, una predisposizione, dunque, ad ammalarsi di tumore.

La dottoressa Elda Feyles, intervenuta insieme al suo collaboratore, Do An Andrea Trinh, ha invece parlato della diagnosi istologica sul tessuto tumorale e dell’importanza di individuare la Sindrome per effettuare la corretta prevenzione.

Particolarmente attesa la lectio magistralis del professor Massimo Aglietta, dedicata alle prospettive future nella terapia dei tumori ereditari, così come l’intervento del dottor Gabriele Pozzo sulla chirurgia resettiva e profilattica nel tumore del colon-retto e quello del dottor Maggiorino Barbero sulla gestione del rischio e sullo screening dei tumori dell’endometrio e dell’ovaio.

Un convegno che ha confermato l’importante missione che la LILT persegue: diffondere la cultura della prevenzione e della conoscenza, fattori importanti che possono fare la differenza.

A questo proposito, uno dei momenti più significativi è stata la testimonianza dell’attrice Chiara Buratti, che ha condiviso la sua esperienza.

«Non sono un medico – ha esordito – ma una di quelle persone portatrici di questa mutazione genetica».

Chiara ha quindi raccontato la propria storia personale: «Quando frequentavo le superiori, mia madre ebbe un tumore all’ovaio, mentre suo fratello un tumore al colon-retto. Mio nonno morì per lo stesso tumore a quarant’anni. Quindi – ha commentato – era evidente che potesse trattarsi della Sindrome di Lynch».

A quel punto i familiari furono sottoposti a test genetico: «Tutti, figli e zii, facemmo il test. Tutti risultammo portatori della Sindrome e anche mio figlio, che ha diciannove anni e che, grazie alla LILT, ha da poco fatto il test, è risultato positivo».

Una malattia che, conoscendola, si può però tenere sotto controllo: «Facendo esami annuali, seguendo uno stile di vita sano, evitando fumo, alcol, salumi e cibi processati. Regole che, in realtà, dovrebbero applicare tutti – ha sottolineato l’attrice –. Suggerimenti semplici che ci hanno fatto sentire protetti».

Una testimonianza sentita, che ha commosso e dato profondità umana ed emotiva all’incontro.

«E a voi medici – ha concluso Chiara Buratti – dico: non permettete mai, a nessuno dei vostri pazienti, di pensare che non ce la farà».