Inaugurata la Casa della Comunità di Castelnuovo Don Bosco

Attiva ormai da cinque mese, seppur non ancora a pieno regime, è stata ufficialmente inaugurata venerdì scorso, la Casa della Comunità, il presidio territoriale dell’Asl To5 che contribuisce al rafforzamento della medicina di prossimità e allo sviluppo di un

modello di assistenza sempre più integrato e vicino ai bisogni dei cittadini.

Presenti alla cerimonia l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, i vertici dell’Asl, numerosi sindaci, rappresentanti della Croce Rossa e delle associazioni di volontariato.

Quella di Castelnuovo è una delle sei Case previste dall’Asl To5, pensate per offrire in un’unica hub della salute una serie di servizi sanitari e socio-sanitari, con la presenza di medici 24 ore su 24 allo scopo di evitare che la gente si rivolga impropriamente ai pronto soccorso sempre più intasati dai cosiddetti codici bianchi.

Il nuovo fabbricato, su un solo piano con una superficie di circa 800 mq, ha richiesto un investimento complessivo è di 2 milioni e 700 mila euro, finanziato per un milione e 700 mila euro attraverso il Pnrr.

La struttura, situata in via Henry Dunant, nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un punto di riferimento in cui professionisti sanitari e sociali collaborano per garantire una presa in carico integrata, con particolare attenzione alle persone fragili, agli anziani, ai pazienti cronici e alle famiglie.

Tra i servizi previsti a Castelnuovo e che saranno progressivamente attivati figurano il medico di medicina generale a quota oraria, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20; gli infermieri di famiglia e comunità per medicazioni, terapie iniettive e presa incarico delle persone fragili, il Punto Unico di Accesso (Pua) per l’orientamento e l’integrazione con i servizi sociali, il Centro Unico di Prenotazione (Cup), il Punto Prelievi, la Continuità assistenziale; il pediatra di libera scelta; i servizi sociali, gli ambulatori specialistici, le cure domiciliari.

Per quanto riguarda il Punto prelievi, è possibile effettuare le prenotazioni presso il Comune il lunedì dalle 14.30 alle 16.30 e il sabato dalle 9.30 alle 11.30. Il ritiro dei referti è disponibile presso il Comune il giovedì e il sabato dalle 9.30 alle 11.30.

«La Casa della Comunità – commenta il sindaco Umberto Musso – è un’opportunità da non perdere al fine di creare un unico polo sanitario in grado di soddisfare i bisogni e le esigenze dei cittadini in ambito socio-sanitario. A oggi sono già attivi molti servizi sanitari, inoltre stiamo lavorando per creare all’interno dei locali della Casa uno spazio ambulatoriale da destinare ai medici di base».

Si dovrebbero così risolvere le criticità per le sedi degli ambulatori che avevano portato alcuni medici di base avevano a lasciare il paese.

«Ringrazio tutta la squadra di professionisti – sottolinea il dott. Giovanni Messori Ioli, direttore del Dipartimento del Territorio dell’Asl To5 – che ha reso possibile questa inaugurazione: tecnici, medici, infermieri, amministrativi. I professionisti che operano all’interno dei distretti sanitari si sono sin da subito impegnati per riempire di contenuti concreti queste nuove strutture territoriali, attraverso un lavoro sinergico con medici di medicina generale, pediatri, servizi infermieristici del territorio, servizi sociali e amministrativi. Un valore emergente di questi primi mesi è che tutti questi professionisti hanno lavorato in più stretta collaborazione rispetto al passato, migliorando così la presa in carico dei pazienti».