Asti piange Manuela Origlia: storica figura del Rione Santa Caterina

Il Rione Santa Caterina perde una delle sue presenze più preziose, ieri sera l'annuncio della scomparsa di Manuela Origlia. Per oltre vent’anni è stata un punto di riferimento del Comitato, dove aveva ricoperto il ruolo di responsabile della sfilata e si era occupata anche dell’incarico di commercialista.

La notizia ha colpito profondamente il Comitato, che negli anni aveva imparato a riconoscere in Manuela una presenza costante, discreta e fondamentale.

«È stata un esempio per tutti – ha ricordato la Rettrice Nicoletta Sozio –. Una persona di grande semplicità e umiltà, sempre disponibile verso chiunque». Un impegno che andava ben oltre gli incarichi ufficiali e che si intrecciava con la vita quotidiana del Rione.

A raccontare quanto Manuela fosse importante per Santa Caterina anche il messaggio che il Rione le ha dedicato su i social, un ricordo affettuoso che restituisce il ritratto di una donna riservata, elegante, sempre sorridente e con una dolcezza capace di lasciare il segno.

«Una vita intera con il rosso e il celeste addosso, con la passione per Santa Caterina e per quei colori che hai sempre portato nel cuore», si legge nel saluto del Comitato. Manuela era una di quelle persone per cui il Palio si doveva vivere rigorosamente nel catino, perché, come amava ripetere, «altrimenti non è Palio!». Tanto che si era anche arrabbiata quando, a settembre, le erano stati presi i biglietti per assistere alla corsa dalla tribuna.

Tra i ricordi più cari c'è naturalmente quello legato alla sfilata, di cui per oltre vent'anni è stata responsabile. I costumi, le prove, i preparativi, gli ultimi dettagli da sistemare: Manuela era sempre lì, pronta ad accompagnare il corteo e a controllare che tutto fosse al proprio posto. Come quella volta in cui il Rione aveva portato il fuoco in sfilata. Nel punto più stretto del percorso, con il mangiafuoco accanto, si era girata commentando con la sua consueta calma: «Forse abbiamo esagerato… ma che bello!».

«Chi ti conosceva di più, chi un po' meno, ma tutti sapevamo che eri una delle colonne del nostro Comitato», scrive ancora il Rione nel suo messaggio. E il pensiero va alla sua presenza costante, alla disponibilità e a quella capacità di esserci sempre, fino all'ultimo, già con la testa alla prossima sfilata e al prossimo impegno da organizzare.

Il ricordo del Rione Santa Caterina si stringe con un abbraccio ai familiari: al marito Claudio, alla figlia Chiara, al figlio Lorenzo e agli adorati nipoti Federico e Tommaso.