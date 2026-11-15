Delegazione caprigliese in visita alla mostra dell'Ansa che ricorda Maria Luigi Agagliate, prima sindaca della provincia di Asti

Una decisione arrivata proprio nel giorno in cui una delegazione del piccolo Comune di Capriglio ha visitato la prestigiosa mostra a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale, che ha reso omaggio ad una sua concittadina.

Infatti, della mostra fotografica “Le donne della Repubblica. 80 anni di conquiste nelle cronache dell’Ansa”, fa parte anche Maria Luigia Sibilla Agagliate (1907-2000), storica maestra di Capriglio, prima sindaca donna di quel Comune e dell’intera provincia di Asti. Venne eletta nel 1956 (solo da quell’anno gli archivi registrano sindaci donna in Piemonte, seppur solo tre) e rimase saldamente prima cittadina fino al 1976. Segnando così anche il record di sindaco più longevo di Capriglio e della maggioranza dei Comuni astigiani.



La delegazione era formata da Tiziana Gaeta, sindaca attuale sulle orma della Agagliate, dall’assessora Federica Perazzi, dalla giornalista professionista Daniela Peira, caprigliese, che ha effettuato le ricerche sul conto di Agagliate e da Giovanna Cristina Gado, esperta di legislazione sulle pari opportunità (referente per Toponomastica Femminile), da anni in prima linea per il riconoscimento del valore e del ruolo avuto dalle donne nella storia.

Davanti ai pannelli allestiti dal curatore Alessandro Galavotti per Ansa e Consiglio regionale, la delegazione caprigliese ha espresso il suo orgoglio per il meritato riconoscimento alla sindaca Agagliate che si trovò, unica donna amministratrice del paese durante tutti i suoi mandati, a dover affrontare pregiudizi e attacchi personali non tanto per il suo operato da sindaca quanto per il solo fatto di essere donna.

Con la lente degli anni, il suo coraggio e la sua determinazione sembrano ancora più importanti di quanto riconosciuti finora. Tenendo conto che, da sindaca, fece fare importanti lavori pubblici (asfaltatura di tutte le strade, corrente elettrica e acqua potabile anche nelle case più lontane tanto per citarne alcuni) che la maggior parte degli altri Comuni guidati da sindaci uomini non riuscirono a portare a termine.

La delegazione è stata ricevuta dal presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, dal consigliere segretario Fabio Carosso e dalla consigliera Debora Biglia.

La mostra è stata prorogata fino al 30 dicembre. Visitabile nell’atrio di Palazzo Lascaris dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito.