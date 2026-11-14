Chiude un pezzo storico della città: ultimo giorno per lo "splendido edicolante" di piazza San Secondo

Per chi come La Nuova Provincia ha una lunga storia di stampa in carta, gli edicolanti sono gli alleati preziosi dell'"ultimo miglio" della lavorazione di un giornale, quella che giustifica tutti gli sforzi prima: la vendita ai lettori.

Per questo motivo, quando uno di loro decide di abbassare le serrande, è un po' come se lasciasse uno della famiglia dell'editoria locale. E oggi, a prendere questa decisione, è stato Mirco Olivero, titolare della storica e centralissima edicola di piazza San Secondo, con il suo inconfondibile ed elegante chiosco verde in ferro sistemato in uno dei punti di maggior passaggio di tutta la città.

A dare la notizia è stato lo stesso Mirco, dal suo profilo Facebook: «Dopo quasi vent'anni trascorsi insieme tra pagine, parole e quotidianità, è arrivato il momento di salutarci. Vi ringraziamo profondamente per la fedeltà, l'affetto e il supporto che ci avete dimostrato in tutto questo tempo. Un'edicola non vive solo di "carta" ma anche delle persone che vengono ogni giorno per cercarla. Grazie di cuore a ognuno di voi per aver tenuto vivo questo luogo con la vostra presenza». Il plurale è riferito anche alla moglie, Silvia Nacchi, che spesso era accanto a Mirco nel piccolo gabbiotto che ha rappresentato anche una finestra privilegiata su tutte le notizie della città.

Appassionato di Palio, Mirco Olivero fa sopravvivere quella stagione di goliardia che sembrava irrimediabilmente perduta: scherzi, sfottò paliofili e calcistici, ironia ed autoironia non sono mai mancati nè ai suoi clienti, nè agli amici che sapevano sempre dove trovarlo perché dal mattino alla sera era dentro la sua edicola. A partire da quel soprannome che ormai lo identifica sui social, "lo splendido edicolante" nato proprio da un modo lieve e ironico di affrontare la quotidianità.

Oggi è l'ultimo giorno in cui lo si può trovare ancora dietro il finestrotto dell'edicola. Lunedì è previsto lo smontaggio del chiosco e da martedì il vuoto in quell'angolo di piazza cui ci verrà tempo per abituarsi.

«Non nego che sia stata una decisione sofferta dal punto di vista emotivo - spiega lui stesso - perché da vent'anni questa è praticamente la mia casa, passando il maggior tempo della giornata qui dentro. Però bisogna anche fare i conti con la realtà e pur riconoscendo di essere in una posizione invidiabile nel cuore della città, purtroppo l'edicola e l'informazione su carta perde costantemente terreno a favore dell'era digitale. Considerando che ho la possibilità di andare in pensione, ho pensato che fosse arrivata l'ora di smettere. Quando rilevai l'edicola circa vent'anni fa da Elisa Nosenzo, le cose erano diverse e devo dire che è stato bello fare questo lavoro, anche se è stato impegnativo».

(Foto Billi)