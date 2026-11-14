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Lutto

Addio a Walter Bavosio, vigile del fuoco colpito da malore in caserma

Aveva 60 anni ed era di Nizza Monferrato

Daniela Peira

Daniela Peira

14 Novembre 2026 12:34:06

Addio a Walter Bavosio, vigile del fuoco colpito da malore in caserma

Lutto al Comando Vigili del Fuoco di Asti per la morte improvvisa di Walter Bavosio, 60 anni.

Era in servizio effettivo al Comando astigiano ed è proprio nei locali della caserma di via Monsignor Marello, durante un turno, che è stato colpito da un grave malore. Il ricovero in ospedale in emergenza  nella speranza di riportarlo ad una vita normale. Purtroppo ieri è deceduto.

Bavosio lascia Stefania, il fratello Marco con Ornella, la nipote Ginevra, il cognato Paolo.

I funerali lunedì alle 15,30 nella parrocchia di San Siro di Nizza Monferrato mentre il rosario sarà recitato domenica alle 21 nella parrocchia di San Giovanni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati al Comando dei Vigili del fuoco che si sono stretti intorno alla famiglia del collega.

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