Addio a Walter Bavosio, vigile del fuoco colpito da malore in caserma

Lutto
14 Novembre 2026 12:34:06
Lutto al Comando Vigili del Fuoco di Asti per la morte improvvisa di Walter Bavosio, 60 anni.
Era in servizio effettivo al Comando astigiano ed è proprio nei locali della caserma di via Monsignor Marello, durante un turno, che è stato colpito da un grave malore. Il ricovero in ospedale in emergenza nella speranza di riportarlo ad una vita normale. Purtroppo ieri è deceduto.
Bavosio lascia Stefania, il fratello Marco con Ornella, la nipote Ginevra, il cognato Paolo.
I funerali lunedì alle 15,30 nella parrocchia di San Siro di Nizza Monferrato mentre il rosario sarà recitato domenica alle 21 nella parrocchia di San Giovanni.
Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati al Comando dei Vigili del fuoco che si sono stretti intorno alla famiglia del collega.
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