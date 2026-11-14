Cosa fare ad Asti e in provincia nel weekend: gli eventi di sabato 14 e domenica 15 novembre 2026

Tra appuntamenti gastronomici, mostre, iniziative per famiglie, manifestazioni sportive e i primi eventi che anticipano il Natale, numerosi eventi durante il fine settimana di sabato 14 e domenica 15 novembre.

Ad Asti si apre il fine settimana con l'apertura del Mercatino di Natale in piazza Alfieri, mentre in provincia non mancano gli appuntamenti dedicati alla bagna cauda, alla polenta e alle tradizioni gastronomiche. Spazio anche alla cultura, con mostre, visite e iniziative dedicate alla storia del territorio.

ASTI – Il Mercatino di Natale in piazza Alfieri

Da sabato 14 novembre il centro storico di Asti ospita il Mercatino di Natale, uno degli appuntamenti del Magico Paese di Natale. Le bancarelle saranno allestite in piazza Alfieri e resteranno aperte dalle 10 alle 20, con ingresso libero.

Tra le novità di questa edizione c'è il villaggio degli elfi di Babbo Natale, pensato per coinvolgere i bambini e le famiglie con giochi e momenti di intrattenimento.

Nel mese di novembre il mercatino sarà aperto il sabato e la domenica, a partire dal 14 novembre, e proseguirà fino al 20 dicembre.

ASTI – Il teatro Alfieri porta in scena “Pazza”

Sabato 14 novembre torna l'appuntamento con la stagione teatrale del Teatro Alfieri. Alle 21 è in programma “Pazza”, spettacolo inserito nel cartellone 2026-2027 della stagione realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

L'appuntamento è in via al Teatro 2. Per informazioni e biglietti è possibile contattare la biglietteria del teatro al numero 0141 399057.

ASTI – “Il filo che veste la storia”, i costumi del Palio in mostra

Un'occasione per ripercorrere l'evoluzione del corteo storico del Palio attraverso gli abiti che ne hanno accompagnato la storia. Sabato 14 e domenica 15 novembre il Borgo Santa Maria Nuova propone la mostra “Il filo che veste la storia”, dedicata ai costumi utilizzati durante il corteo e ai cambiamenti che hanno caratterizzato la manifestazione nei suoi sessant'anni dalla ripresa.

Le visite si svolgeranno nella sede del Borgo, in via Arò 52, su prenotazione, in due fasce orarie: alle 15.30, con merenda, e alle 17, con aperitivo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 392 5496056.

ASTI – Costruzione delle Lanterne di San Martino

Sabato 14 novembre la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 organizza un laboratorio di arti manuali dedicato ai bambini dai 5 anni, che potranno realizzare le tradizionali Lanterne di San Martino.

L'attività sarà accompagnata da una merenda con prodotti biologici, equosolidali e del commercio giusto. Il costo di partecipazione è di 5 euro a bambino.

Per informazioni e adesioni: altromercato@ravafava.it oppure 0141 321869.

ASTI – Le Giornate delle Famiglie al Museo Paleontologico

Domenica 15 novembre torna l'appuntamento con le Giornate delle Famiglie al Museo Paleontologico di Asti. Alle 14.30 è in programma l'attività “Megalodonte: il mare del Monferrato e i suoi abitanti”, un'occasione per accompagnare bambini e adulti alla scoperta del gigantesco squalo preistorico e degli animali che popolavano gli antichi mari del territorio.

L'iniziativa si svolgerà al Museo Paleontologico, in corso Vittorio Alfieri 381. Il costo è di 10 euro per i ragazzi dai 6 ai 14 anni e di 12 euro per gli adulti.

Per informazioni e prenotazioni: 0141 592091 oppure info@astipaleontologico.it.

CASTIGLIONE D'ASTI – Solo Polenta La frazione Castiglione d'Asti propone un doppio appuntamento gastronomico con “Solo Polenta”, iniziativa organizzata dalla Pro loco La cASTIglionese. Sabato 14 novembre alle 20 e domenica 15 novembre alle 12.30 sarà possibile degustare la polenta nelle sue diverse preparazioni, con funghi, gorgonzola e guanciotti di maiale. È previsto anche il servizio da asporto su prenotazione. Per informazioni e disponibilità è possibile contattare Carmen al numero 347 0492581.

ASTI – Premio Asti d'Appello

Domenica 15 novembre prende il via anche il Premio Asti d'Appello, il riconoscimento letterario che rimette in gara romanzi già finalisti dei principali premi nazionali.

I libri saranno sottoposti al giudizio di tre giurie: quella popolare, quella degli studenti delle scuole superiori e quella togata. La prima giornata prevede alle 16 le votazioni della giuria popolare alla Biblioteca Astense e, alle 18, la presentazione del volume di Giorgio Caponetti “Uccidete Cavour”, con ingresso libero.

Il programma proseguirà domenica 22 novembre con la cerimonia conclusiva al Teatro Alfieri.

ASTI – Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Per chi cerca un'attività all'aperto, in piazza Statuto è aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio, inaugurata l'11 novembre e destinata a rimanere in città fino al 2 maggio 2027.

ASTI – “Asti e il Palio in un tratto”, la mostra di Antonio Guarene

Al Museo del Palio prosegue anche la mostra “Antonio Guarene. Asti e il Palio in un tratto”, un omaggio all'artista che ha saputo raccontare la città attraverso il suo segno grafico. In esposizione una selezione di opere dedicate alla vita cittadina, ai rioni e ai borghi, al corteo storico e alle emozioni della corsa.

La mostra si trova in via Cardinal Massaia 5.

ASTI – “Scintille d'argento”, un viaggio nella scuola del Novecento

Al Museo Diocesano San Giovanni è possibile visitare anche il percorso “Scintille d'argento. Strumenti e ricordi di vita scolastica astigiana nella prima metà del Novecento”.

La mostra, intitolata “A scuola tra memoria e meraviglia”, raccoglie fotografie storiche, strumenti provenienti dagli antichi gabinetti scientifici delle scuole del Seminario Vescovile e testimonianze che raccontano l'evoluzione della didattica e la quotidianità degli studenti.

L'esposizione è aperta sabato e domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'ingresso è a offerta libera.

NIZZA MONFERRATO – Nizza è Bagna Cauda

Fine settimana all'insegna della tradizione gastronomica a Nizza Monferrato con “Nizza è Bagna Cauda”, appuntamento dedicato a uno dei piatti simbolo della cucina piemontese e all'immancabile Cardo Gobbo.

Sabato 14 novembre, alle 10, all'Auditorium della Trinità si terrà la consegna dei riconoscimenti “Gobbo d'Oro” e “Il Cardo Gobbo nel...”, seguita da un aperitivo. Alle 20.30 è invece in programma la cena della Bagna Cauda.

La manifestazione proseguirà domenica 15 novembre alle 12.30 con il pranzo al Foro Boario, con un menù dedicato alla specialità piemontese.

Per le prenotazioni è possibile contattare la Pro loco al numero 389 5856331.

NIZZA MONFERRATO – Mercatino dell'Antiquariato Nicese

Domenica 15 novembre torna in piazza Garibaldi il Mercatino dell'Antiquariato Nicese, appuntamento che ogni terza domenica del mese richiama appassionati di antiquariato e collezionismo.

Dalle 8 alle 18 saranno presenti oltre 350 espositori con oggetti d'epoca, curiosità e pezzi da collezione.

Per informazioni è possibile scrivere a mercatinonizza@gmail.com oppure contattare il numero 338 7611560.

SAN DAMIANO D'ASTI – La Bagna Cauda a Gorzano

La Pro loco di Gorzano propone sabato 14 novembre una serata dedicata alla bagna cauda, inserita in un menù della tradizione.

L'appuntamento è alle 20 nella sede della Pro loco, in frazione Gorzano 159.

Per informazioni è possibile contattare il numero 333 7895925. La pagina dell'evento indica come termine per le prenotazioni il 9 novembre: è quindi consigliabile verificare direttamente con gli organizzatori l'eventuale disponibilità di posti.

SCURZOLENGO – Una serata con la Bagna Cauda

Anche a Scurzolengo sabato 14 novembre è in programma una serata dedicata alla bagna cauda. La Pro loco propone l'appuntamento alle 20 in via Maiocco 5, con possibilità di scegliere anche un menù per bambini e un'alternativa per chi non gradisce la ricetta tradizionale.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 349 9124919 e 331 7754675. Anche in questo caso la prenotazione era richiesta entro l'11 novembre, pertanto è opportuno verificare con la Pro loco se ci siano ancora posti disponibili.

CORTANDONE – La Grande Bagna

A Cortandone torna la Bagna Cauda organizzata dalla Pro loco, giunta alla sua 60ª edizione. L'appuntamento è previsto nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 novembre, con possibilità di partecipare alla cena del sabato oppure al pranzo della domenica.

Il menù, proposto a 35 euro, comprende tris di antipasti, bagna cauda con verdure, minestrina in brodo, bollito misto con bagnetti, dolce, bevande, caffè e amaro. Per i bambini è previsto un menù a 15 euro.

Le prenotazioni possono essere effettuate al numero 333 9423685 oppure attraverso il servizio online indicato dagli organizzatori.

ROATTO – Monferrato Miles, alla scoperta del territorio

Sabato 14 novembre a Roatto debutta il primo episodio di Monferrato Miles, iniziativa organizzata dalla Polisportiva CRASTI che unisce corsa, camminata e scoperta del paesaggio.

Il ritrovo è previsto dalle 13 in piazza Piemonte, mentre la partenza sarà alle 15. I partecipanti potranno scegliere tra un percorso di 10 miglia, pari a circa 16 chilometri, dedicato a chi vuole correre, e uno di 3,4 miglia, circa 5,7 chilometri, pensato per chi preferisce camminare.

Al termine dell'attività sono previsti un DJ set e specialità locali.

Per informazioni: atletica@polisportivacrasti.eu oppure 347 1146393.

CASTELNUOVO DON BOSCO – Degustazione alla Cantina Terre dei Santi

Sabato 14 novembre la Cantina Sociale Terre dei Santi organizza una masterclass dedicata alle nuove annate delle linee Finibus Terrae e Ultimum 549.

La degustazione guidata inizierà alle 11 e avrà una durata di circa un'ora. I partecipanti potranno conoscere quattro etichette della cantina, tra Freisa, Barbera d'Asti e Albugnano, accompagnate da una selezione di tapas piemontesi. Ogni vino sarà inoltre messo a confronto con un'annata precedente.

L'appuntamento è in via San Giovanni 6. Il costo è di 10 euro a persona. Per informazioni: comunicazione@terredeisanti.it oppure 011 9876117. La chiusura delle prenotazioni indicata dagli organizzatori era fissata a venerdì 13 novembre alle 12.

MONASTERO BORMIDA – Ultimo weekend per la mostra “Da Rayper a Reycend”

Ultimi giorni per visitare al Castello medievale di Monastero Bormida la mostra “Da Rayper a Reycend. Paesaggi liguri e piemontesi tra Ottocento e Novecento”, aperta fino a domenica 15 novembre.

L'esposizione raccoglie oltre cento opere dedicate ai paesaggi liguri e piemontesi, con lavori di Ernesto Rayper, Enrico Reycend, Delleani, Caselli, Onetti, Pellizza da Volpedo e altri artisti.

La visita permette anche di scoprire gli ambienti del castello e la gipsoteca permanente Edoardo Rubino.

Gli orari sono sabato dalle 15 alle 18.30 e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Per informazioni: 349 6760008.

LOAZZOLO – “This must be the place”, arte contemporanea in mostra

Prosegue a Loazzolo la mostra “This must be the place”, allestita negli spazi di IZart Gallery in via Caffi 3.

Il progetto espositivo, realizzato in collaborazione con la Galleria Ferrero di Ivrea e curato da Andrea Daffra, mette a confronto le ricerche artistiche di Federico Ferrarini, Silvia Serenari e del Duo ES con Nicola Evangelisti. Il percorso comprende anche opere di Ernesto Morales, Alessandro D'Aquila e Owen Zaccagnino.

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 17 e resterà aperta fino al 10 gennaio 2027.

CASTELNUOVO DON BOSCO – Una camminata sul Cammino di Don Bosco

Domenica 15 novembre è in programma una camminata gratuita ad anello di circa 8 chilometri per conoscere il Cammino di Don Bosco.

La partenza è fissata alle 9 da piazza Dante 25, a Castelnuovo Don Bosco, con rientro previsto alle 12.15. L'iniziativa è organizzata dall'associazione ASD Nordic Walking Andrate.

Per informazioni è possibile contattare il numero 350 1235116 oppure scrivere a info@camminodonbosco.eu. La pagina indica come termine per le iscrizioni le 18 di giovedì 12 novembre: è quindi necessario verificare con gli organizzatori l'eventuale possibilità di partecipare ancora.