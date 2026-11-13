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Ad Asti, modifiche ai percorsi dei bus del sabato per il “Magico Paese di Natale”

Asp annuncia le modifiche in vigore dal 14 novembre al 19 dicembre in seguito alla chiusura di piazza Alfieri

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

13 Novembre 2026 15:13:00

Ad Asti, modifiche ai percorsi dei bus del sabato per il “Magico Paese di Natale”

Alcuni bus delle linee di trasporto di ASP subiranno variazioni di percorso nelle giornate di sabato, a partire dal 14 novembre fino al 19 dicembre, causa sospensione della viabilità in piazza Alfieri per il mercatino natalizio “Magico Paese di Natale”.

I Bus delle linee 1 e 1/ in direzione Valbella e della linea 3 in direzione corso Alessandria non transiteranno in corso alla vittoria, ma in corso Galileo Ferraris dove saranno attivate fermate provvisorie.

Gli autobus delle linee urbane feriali 2, 2/, 4, 6 e 7, i bus delle linee frazionali e il bus della linea extraurbana Asti-Tigliole-Asti, in entrambe le direzioni, non transiteranno in piazza Alfieri e nel tratto di corso Dante tra corso Alfieri e Largo Martiri della Liberazione. Il bus della linea 4, inoltre, non transiterà nel tratto di corso Alfieri compreso tra piazza Alfieri e piazza I Maggio.

Per i bus delle linee 2 e 2/ saranno attivate, in entrambe le direzioni, le fermate provvisorie di corso Galileo Ferraris, via Calosso e via Monte Rainero. I bus delle linee 4, 6 (soltanto le corse delle 7,20 e delle 13,56), 7, i bus delle linee frazionali e della linea Asti-Tigliole-Asti fermeranno provvisoriamente, in entrambe le direzioni, in corso Galileo Ferraris, via Calosso, corso Volta e via Micca.

Per informazioni è possibile telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30. Oppure visitare il sito web o app AstiSmartBus.

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