Ad Asti, modifiche ai percorsi dei bus del sabato per il “Magico Paese di Natale”

Alcuni bus delle linee di trasporto di ASP subiranno variazioni di percorso nelle giornate di sabato, a partire dal 14 novembre fino al 19 dicembre, causa sospensione della viabilità in piazza Alfieri per il mercatino natalizio “Magico Paese di Natale”.

I Bus delle linee 1 e 1/ in direzione Valbella e della linea 3 in direzione corso Alessandria non transiteranno in corso alla vittoria, ma in corso Galileo Ferraris dove saranno attivate fermate provvisorie.

Gli autobus delle linee urbane feriali 2, 2/, 4, 6 e 7, i bus delle linee frazionali e il bus della linea extraurbana Asti-Tigliole-Asti, in entrambe le direzioni, non transiteranno in piazza Alfieri e nel tratto di corso Dante tra corso Alfieri e Largo Martiri della Liberazione. Il bus della linea 4, inoltre, non transiterà nel tratto di corso Alfieri compreso tra piazza Alfieri e piazza I Maggio.

Per i bus delle linee 2 e 2/ saranno attivate, in entrambe le direzioni, le fermate provvisorie di corso Galileo Ferraris, via Calosso e via Monte Rainero. I bus delle linee 4, 6 (soltanto le corse delle 7,20 e delle 13,56), 7, i bus delle linee frazionali e della linea Asti-Tigliole-Asti fermeranno provvisoriamente, in entrambe le direzioni, in corso Galileo Ferraris, via Calosso, corso Volta e via Micca.

Per informazioni è possibile telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30. Oppure visitare il sito web o app AstiSmartBus.