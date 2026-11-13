Francesca Varca è ufficialmente la nuova assessora al Commercio, Attività produttive, Artigianato e Lavoro

Questa mattina il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha nominato Francesca Varca — consigliera comunale della lista Rasero Sindaco — nuova assessora, in sostituzione della dimissionaria Stefania Morra. La nomina, avvenuta anche nel rispetto delle quote rosa per garantire l'osservanza della legge, non ha tuttavia comportato l'assegnazione delle medesime deleghe lasciate dall'ex vicesindaca Morra.
Alla nuova assessora Varca sono state affidate le deleghe al Commercio, alle Attività produttive, Artigianato e al Lavoro, che il sindaco ha ripreso all'assessora Loretta Bologna (Forza Italia) in vista di un possibile mini rimpasto previsto per la prossima settimana. Al momento, il primo cittadino ha scelto di trattenere per sé le deleghe al Bilancio e ai Lavori pubblici.
«È stata un po' una sorpresa per me, non me l'aspettavo e ringrazio il sindaco per avermi dato la possibilità di fare questa esperienza — è il primo commento della nuova assessora — Di certo farò un lavoro di continuità con chi ha operato prima di me». Per ora, all'assessora Bologna restano le deleghe all'Istruzione, agli Asili nido e all'Università, che potrebbero comunque essere incrementate nel prossimo giro di deleghe.
«Sono molto contenta che Francesca Varca entri in Giunta perché io e lei siamo amiche da quarant'anni ed è proprio con il Movimento Civico Galvagno che è entrata in Consiglio la prima volta, nel 2017». Varca ha inoltre ricoperto in passato il ruolo di consigliera provinciale e vicepresidente della Provincia. «Restiamo comunque vicine d'ufficio e questa mattina abbiamo già lavorato insieme in questo passaggio di consegne — aggiunge Bologna — Dal canto mio, in questi quasi due anni al Commercio, ho lavorato senza sosta per cercare di portare a casa dei risultati nell'interesse della città e penso di averlo fatto: dalla riorganizzazione del mercato, che abbiamo riportato anche in piazza Libertà e largo Saracco, alla creazione di alcuni mercatini di quartiere che stanno andando bene, senza dimenticare il sostegno alle attività commerciali tramite il Duc, l'installazione delle nuove luci artistiche in piazza Roma e piazza Medici e, prima ancora come assessore al Turismo, sono felice di aver realizzato la fusione con l'Atl di Alba e aver portato ad Asti il Magico Paese di Natale».
Bologna continuerà a occuparsi del settore istruzione, «nel quale ho creato un ottimo rapporto — aggiunge — con tutti i dirigenti scolastici». Rispetto a quanto emerso ieri sera, inoltre, in Consiglio comunale non subentrerà Francesca Ragusa, bensì un altro esponente della lista Rasero che dev'essere ancora ufficializzato.