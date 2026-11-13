Nizza Monferrato festeggia i cento anni di Liliana Panci

Cento anni di vita, attraversando un secolo di cambiamenti, senza mai perdere la curiosità per ciò che accade nel mondo. Liliana Panci ha raggiunto l'importante traguardo del centesimo compleanno e, per l'occasione, ha ricevuto l'attestato di “Patriarca dell’Astigiano”.

A consegnarle il riconoscimento sono stati il presidente della Provincia di Asti, Simone Nosenzo, e il vicesindaco di Nizza Monferrato, Ausilia Quaglia, che hanno voluto festeggiare insieme alla famiglia questo importante anniversario.

Nata a Roma il 7 novembre 1926, Liliana ha costruito il proprio percorso di vita tra affetti, lavoro e sacrifici. Il 5 gennaio 1947, a Mentana, ha sposato Raffaele Danzi, con il quale ha condiviso 63 anni di matrimonio. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Giuseppe, Rosa, Bruno e Sergio. Dopo i primi anni trascorsi in Basilicata, la famiglia si è trasferita in Piemonte per motivi di lavoro, scegliendo l'Astigiano come nuovo luogo in cui mettere radici e costruire il proprio futuro.

Anche oggi, a cento anni, Liliana conserva una lucidità sorprendente e continua a seguire con interesse l'attualità e le vicende del mondo, senza rinunciare alla vivacità e alla partecipazione alla vita familiare.

Un secolo di ricordi ed esperienze che la Provincia e il Comune di Nizza Monferrato hanno voluto celebrare, unendosi ai familiari nel rivolgerle i migliori auguri.