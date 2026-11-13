Riprende il progetto "L'Acaps incontra la Scuola": l'edizione 2026 porta i segreti della Polizia Scientifica anche a Torino

Riprendono, per il terzo anno consecutivo, gli appuntamenti del progetto "L'Acaps incontra la Scuola", promosso dall'Associazione Culturale Amici della Polizia Scientifica ODV. L'iniziativa, interamente autofinanziata dall'associazione di volontariato, si avvale del prezioso supporto della Questura di Asti e del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che anche per questo anno scolastico mettono a disposizione il personale specialistico del Gabinetto Provinciale della Questura astigiana e del Gips di Torino.

Forte del successo delle passate edizioni, che ogni anno coinvolgono centinaia di studenti dei licei astigiani, il progetto si arricchisce quest'anno di una significativa novità: l'estensione dell'attività fuori provincia. Il 5 novembre scorso, infatti, l'Acaps ha incontrato le studentesse e gli studenti del Liceo Statale d'Arte "Passoni" di Torino. L'iniziativa, fortemente voluta e coordinata con la professoressa Ciccarone, ha una duplice finalità: offrire un momento di orientamento formativo agli allievi dell'ultimo anno e, al contempo, far conoscere la storia della Polizia Scientifica, la figura del suo fondatore - l'illustre astigiano Salvatore Ottolenghi - e le professionalità forensi che intervengono sulla scena del crimine.

Circa centotrenta ragazzi dell'Istituto Passoni, suddivisi in due gruppi, hanno preso parte attiva alla simulazione di un sopralluogo tecnico, affiancati da esperti del settore: il funzionario chimico della Polizia di Stato, dott.ssa Morela Strano, e il sopralluoghista, dott. Samuele Giuffrida, entrambi in servizio al Gips di Torino. All'incontro hanno partecipato anche i volontari dell'Acaps — la medico legale Rita Celli, la genetista forense Marinella La Porta, i magistrati Donatella Masia e Luciano Tarditi, ma anche il presidente dell'associazione, Gianfranco Vaccaneo — che hanno guidato i partecipanti passo dopo passo nell'analisi di una scena del crimine simulata, illustrando le tecniche investigative e il loro ruolo determinante nell'accertamento dei fatti e nell'individuazione dei responsabili.

Gli studenti hanno risposto con grande entusiasmo e partecipazione all'iniziativa. Durante gli incontri, l'aspetto formativo si è intrecciato con la prevenzione: i ragazzi sono stati sensibilizzati sui rischi legati all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, grazie all'intervento della dott.ssa Morela Strano che ha approfondito le conseguenze e i danni provocati dalla dipendenza.

Il calendario del progetto prevede ora i prossimi appuntamenti con i giovani dei licei astigiani: al Liceo Scientifico "Vercelli" e all'Istituto "Artom", mentre all'inizio del prossimo anno gli incontri proseguiranno con il Liceo "Monti" e l'Istituto "Castigliano".