Il Rotaract festeggia cinquant'anni di attività

L'associazione giovanile del Rotary di Asti, il Rotaract, ha spento cinquanta candeline per festeggiare mezzo secolo di vita.

L'anniversario ha riunito numerosi rappresentati e soci per festeggiare al Golf Club Città di Asti, per una cena e un momento di festa sulle note di Matteo Borin Dj.

Durante la serata sono intervenuti il governatore distrettuale Crovari, che si è complimentato con i giovani appartenenti al club per le capacità di unire impegno e divertimento. Il past governatore Gentile, ha invece ricordato i suoi anni giovanili nel Rotaract astigiano, ed il rappresentante distrettuale Rotaract Giraudo ha sottolineato come i Rotaract Club siano palestre di vita dove i giovani si confrontano con esperienze di leadership.

Dopo il ringraziamento della presidente Rallo, è intervenuto il vicepresidente del Rotary Luigi Florio, che nel 1976 fu fondatore e primo presidente del Rotaract Club Asti. Florio ha ricordato quei lontani giorni in cui - ha spiegato - «ponemmo le basi per tante attività sviluppatesi nel corso dei decenni, sempre intrecciate all'allegria connaturata nei giovani e al sano divertimento».

Per l'occasione sono stati consegnati al governatore distrettuale Rotary Crovari, al past governatore Gentile e al presidente del Rotary Club Asti Franco Calcagno tre speciali gagliardetti del Rotaract Club Asti realizzati appositamente.