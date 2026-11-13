Data Center, Deambrogio (PRC): «Marnati propone una legge che non funziona. Subito una moratoria»

Riceviamo e pubblichiamo un intervento a firma di Alberto Deambrogio, segretario regionale del PRC per il Piemonte e la Valle D’Aosta e Gianmarco Coppo, segretario federale del PRC di Asti

Leggeremo il testo non appena sarà disponibile, ma intanto abbiamo avuto modo di vedere le indicazioni generali per una legge sui data Center in Piemonte e le abbiamo trovate non all'altezza di una regolamentazione seria. La logica della compensazione monetaria per i territori che ospiteranno gli impianti, la dice lunga su chi comanderà i processi. D'altro canto Marnati stesso aveva già dichiarato di chiedere deroga alle normative europee per lasciare spazio alle emissioni derivanti da questi nuovi impianti. Oggi conferma che le fonti rinnovabili non basteranno e, con buona pace della decarbonizzazione, si potrà continuare a usare il fossile per garantire le quantità enormi di energia richieste; sullo sfondo permane naturalmente l' opzione nuckeare.

Si parla senza remore di contributo di costruzione maggiorato quando si utilizzano terreni agricoli, che quindi non sono eliminati dalle possibilità, mentre non è dato sapere quali idee la giunta e l'Assessore hanno su modificazioni microclimatiche e gestione del rumore. Per quanto riguarda l'uso di acqua si parla di consumi idrici residuali, che naturalmente andrebbero ben quantificati, così come andrebbe bene esplicitato il cosiddetto effetto accumulo, dato dal proliferare di più impianti su una stessa area, su cui non appare nessun ragionamento. È del tutto evidente che a dettare legge è la volontà di fare atterrare impianti, è questa la cosa principale e ritenuta strategica. Le comunità locali e i territori vengono in secondo ordine, per loro c'è però la carota dei soldi compensativi: film già visto con il nucleare, un brutto film.

A fronte di questi problemi e di altri che sono contenuti nelle recenti esternazioni di Marnati, la via maestra rimane quella di chiedere una moratoria complessiva sui Data Center, per fare ripartire il processo su basi diverse, democratiche, partecipative, in grado di fare emergere quali sono gli effettivi bisogni rispetto a questa tecnologia sia a livello nazionale che locale. Sicuramente l'attenzione dei comitati locali, che in Piemonte si stanno organizzando e mettendo in rete con quelli lombardi, non mancherà nel sorvegliare ogni passaggio di questa vicenda, che nella nostra Regione si è annunciata con tutte le sue contraddizioni attraverso il megaprogetto Hyperscale di Trino Vercellese.