Accese le luci è già ora delle feste, ad Asti è stato inaugurato il Magico Paese di Natale

Il Natale ad Asti arriva in anticipo e, ancora una volta, sceglie piazza Alfieri come palcoscenico privilegiato. Oggi pomeriggio la città ha ufficialmente inaugurato la ventesima edizione del Magico Paese di Natale, la sesta ospitata nel capoluogo astigiano. Un appuntamento ormai consolidato, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori e di trasformare il centro cittadino in un grande villaggio delle feste, con un mercatino annoverato tra i più importanti d'Italia e apprezzato anche oltre i confini nazionali.

Sono oltre 150 le casette in legno che hanno riaperto i battenti in piazza Alfieri, proponendo un percorso tra artigianato, idee regalo, decorazioni e prodotti legati alla tradizione natalizia. A completare l'offerta, nella zona verso l'isola pedonale, è tornata anche l'area dedicata allo street food, dove i profumi e i sapori delle specialità gastronomiche contribuiscono a rendere ancora più vivace l'atmosfera.

Ma il Magico Paese di Natale non è soltanto mercatini e occasioni per lo shopping. L'edizione di quest'anno, promossa dalla Fondazione Generazione Ets in collaborazione con il Comune di Asti, ruota attorno a un tema particolarmente significativo: il valore del tempo. Un invito a rallentare, ritrovare il piacere di stare insieme e riscoprire il significato più autentico delle festività, al di là della frenesia che spesso accompagna il periodo natalizio.

La cerimonia inaugurale è iniziata al Teatro Alfieri, per poi trasferirsi in piazza San Secondo, dove la festa ha preso vita con l'arrivo di Babbo Natale, accompagnato dalla sua corte di elfi. A rendere ancora più scenografico il pomeriggio hanno contribuito gli sbandieratori e i trampolieri, che hanno coinvolto il pubblico creando un'atmosfera da fiaba nel cuore della città.

Tra i momenti più partecipati della giornata, lo spettacolo musicale «Mille Voci per Natale», che ha trasformato la piazza in un grande palcoscenico a cielo aperto. Protagonisti circa 600 studenti delle scuole cittadine, riuniti in un unico, imponente coro sotto la direzione di Elena Di Giorgio. La Stessa Di Giorgio ha aperto il concerto inaugurale con un omaggio a Leonard Cohen esibendosi con "Hallelujah".

Un'esibizione corale che ha regalato emozioni e ha raccolto gli applausi convinti di un pubblico numeroso, coinvolto dalle voci dei giovanissimi interpreti. Il gruppo, si è esibito con "Jingle Bells" e "Il Natale arriva in città".

A sorpresa sul palco è salito l'amatissimo Pietro Ubaldi, famoso doppiatore di cartoni e indimenticabile voce di Doraemon, Patrick Stella in SpongeBob e tanti altri che hanno fatto la storia. A Teatro Alfieri e in piazza San Secondo hanno cantato insieme ai piccoli coristi le canzoni degli storici film Disney.

Il gran finale è stato affidato all'accensione dell'albero di Natale e delle luminarie cittadine. Il sindaco Maurizio Rasero e l'amministrazione comunale hanno dato ufficialmente il via all'illuminazione che accompagnerà Asti durante tutte le festività, restituendo al centro storico il suo volto natalizio e invitando astigiani e turisti a vivere la città anche nelle prossime settimane.

La festa, però, è appena cominciata. Il Magico Paese di Natale continuerà ad animare Asti nei fine settimana di novembre, per poi entrare nel vivo a dicembre con appuntamenti speciali, iniziative e un altro evento musicale. Un percorso che accompagnerà la città verso le festività e che si concluderà il 20 dicembre, con l'obiettivo di trasformare ancora una volta Asti in una delle mete natalizie di riferimento del territorio nazionale.

[foto Billi]