Asti capitale delle feste di fine anno, oggi in piazza Alfieri aprono le 150 casette del Magico Paese di Natale

Con un occhio verso il cielo scongiurando la pioggia, oggi pomeriggio ad Asti si svolgerà l'inaugurazione della ventesima edizione del Magico Paese di Natale, la sesta nella nostra città. Ancora una volta il cuore della manifestazione sarà piazza Alfieri, dove sono pronte ad aprire al pubblico le oltre 150 casette con prodotti dell'artigianato, simpatici regali a tema natalizio, vestiario e gli immancabili banchi dello street food che avranno una zona tutta dedicata verso l'isola pedonale.

Il mercatino di Natale resterà aperto fino al 20 dicembre con i seguenti orari: tutti i week end di novembre dalle ore 10 alle 20; a dicembre l'apertura si estenderà anche nei giorni infrasettimanali, dal 3 all'8 dicembre, dal 10 al 13 e dal 17 al 20, sempre con orario dalle 10 alle 20.

Anche quest'anno il Magico Paese di Natale, promosso da Fondazione Generazione Ets insieme al Comune, ha scelto un tema centrale che farà da filo rosso di tutto l'evento: il valore del tempo. Oggi pomeriggio, dopo il tradizionale spettacolo al Teatro Alfieri in programma alle 17.30 (ingresso su prenotazione), l'attenzione si sposterà in piazza San Secondo, alle 18.30, dove Babbo Natale e la sua corte elfica insieme a sbandieratori e trampolieri inaugureranno il Magico Paese con il momento musicale “Mille Voci per Natale”. Protagonisti oltre 600 bambini delle scuole cittadine riuniti in un grande coro per eseguire due brani natalizi, guidati da Elena Di Giorgio della Scuola Arca Sonora Voice Art Academy di Torino. L’iniziativa darà simbolicamente il via alle celebrazioni coinvolgendo i più giovani in un momento di musica e partecipazione collettiva che mette al centro la comunità e il valore dello stare insieme.

Sempre in piazza San Secondo le autorità cittadine accenderanno l'albero di Natale e le luminarie dando ufficialmente il via alla manifestazione. La programmazione proseguirà lunedì 7 dicembre con un appuntamento musicale gratuito, sempre in piazza San Secondo. Nel tardo pomeriggio, il Sunshine Gospel Choir accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le sonorità gospel e le atmosfere natalizie. Il coro, che nel 2024 ha conquistato il titolo di miglior coro gospel d’Europa al concorso americano How Sweet The Sound, svoltosi alla Royal Albert Hall di Londra, porterà in piazza energia, emozione e grandi voci, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di condividere un momento di festa attraverso il linguaggio universale della musica.