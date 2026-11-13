A Natale Asti Slow Fashion trasforma il riuso in un dono per i più piccoli

Iniziativa
13 Novembre 2026 09:24:29
L'associazione Asti Slow Fashion ai mercatini di Natale in Piazza Alfieri nel 2025
Asti Slow Fashion, Organizzazione di Volontariato del Terzo Settore attiva ad Asti, si impegna quotidianamente per la promozione di stili di vita più sostenibili, affiancando alle attività dedicate alla moda e all'economia circolare, iniziative di solidarietà rivolte a tutti. Con il periodo natalizio in arrivo, l'associazione annuncia una nuova iniziativa, pensata proprio per i più piccoli.
Tra gli appuntamenti del calendario, c'è la raccolta di giocattoli usati, ma in buono stato, destinati ai bambini delle famiglie in difficoltà. Un'idea che amplia il concetto di riuso, legato soprattutto all'abbigliamento, estendendolo anche agli oggetti e ai giochi che spesso rimangono inutilizzati nelle case.
«L'idea è quella di dare una seconda vita anche ai giocattoli, permettendo ad altri bambini di utilizzarli e di riceverli come regalo di Natale», spiega Federica Alessio, presidente dell'associazione.
La raccolta è aperta a giochi di tutte le tipologie e per tutte le età, purché siano completi e in buone condizioni. Sarà possibile consegnarli nella sede dell'associazione il 28 novembre e il 5 dicembre, dalle 9 alle 13.
Grazie alla collaborazione con realtà del territorio, tra cui Progetto Kumpania - Centro per le famiglie di Asti, San Vincenzo Asti, Querce di Mamre, Caritas Diocesana di Asti e il Magazzino Solidale della Parrocchia San Domenico Savio, sono già stati individuati circa 45 bambini che potranno beneficiare del progetto.
La consegna avverrà durante una mattinata riservata per tutelare completamente la privacy delle famiglie e l'associazione non conoscerà l'identità dei destinatari.
Nella stessa giornata, dalle 9 alle 13, per contrastare il consumo frenetico del Black Friday, l'associazione apre la sede in Piazza Campo del Palio 5 per lo Swap Party. Le regole sono sempre le stesse: abiti della stagione corrente e massimo cinque capi per persona, a patto che siano conservati in buono stato. Gli orari sono
Accanto alla raccolta di giocattoli, Asti Slow Fashion sarà poi presente anche ai mercatini di Natale del 28 novembre, dalle 9 alle 20, con una casetta dedicata. Qui sarà possibile trovare oggetti realizzati a mano dai soci, utilizzando materiali di recupero: dalle bacheche create con tappi di sughero alle palline natalizie, fino alle calze della Befana confezionate con tessuti di scarto.
I volontari impegnati nelle giornate di creazione degli oggetti realizzati con materiali di riciclo
Non si tratta soltanto di proposte artigianali, ma anche di un modo per sostenere il lavoro e l'impegno dei volontari. Le offerte raccolte contribuiranno infatti a finanziare i progetti e a sostenere l'associazione.
I volontari impegnati nelle giornate di creazione degli oggetti realizzati con materiali di riciclo
Per chi desidera contribuire, è inoltre possibile sostenere Asti Slow Fashion attraverso una donazione economica tramite bonifico bancario (IBAN: IT14X0608510302000000042656). L'associazione può essere sostenuta anche attraverso la possibilità di destinare il proprio 5x1000 alle sue attività.
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