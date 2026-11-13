A Natale Asti Slow Fashion trasforma il riuso in un dono per i più piccoli

Asti Slow Fashion, Organizzazione di Volontariato del Terzo Settore attiva ad Asti, si impegna quotidianamente per la promozione di stili di vita più sostenibili, affiancando alle attività dedicate alla moda e all'economia circolare, iniziative di solidarietà rivolte a tutti. Con il periodo natalizio in arrivo, l'associazione annuncia una nuova iniziativa, pensata proprio per i più piccoli.

Tra gli appuntamenti del calendario, c'è la raccolta di giocattoli usati, ma in buono stato, destinati ai bambini delle famiglie in difficoltà. Un'idea che amplia il concetto di riuso, legato soprattutto all'abbigliamento, estendendolo anche agli oggetti e ai giochi che spesso rimangono inutilizzati nelle case.

«L'idea è quella di dare una seconda vita anche ai giocattoli, permettendo ad altri bambini di utilizzarli e di riceverli come regalo di Natale», spiega Federica Alessio, presidente dell'associazione.

La raccolta è aperta a giochi di tutte le tipologie e per tutte le età, purché siano completi e in buone condizioni. Sarà possibile consegnarli nella sede dell'associazione il 28 novembre e il 5 dicembre, dalle 9 alle 13.

Grazie alla collaborazione con realtà del territorio, tra cui Progetto Kumpania - Centro per le famiglie di Asti, San Vincenzo Asti, Querce di Mamre, Caritas Diocesana di Asti e il Magazzino Solidale della Parrocchia San Domenico Savio, sono già stati individuati circa 45 bambini che potranno beneficiare del progetto.

La consegna avverrà durante una mattinata riservata per tutelare completamente la privacy delle famiglie e l'associazione non conoscerà l'identità dei destinatari.

Nella stessa giornata, dalle 9 alle 13, per contrastare il consumo frenetico del Black Friday, l'associazione apre la sede in Piazza Campo del Palio 5 per lo Swap Party. Le regole sono sempre le stesse: abiti della stagione corrente e massimo cinque capi per persona, a patto che siano conservati in buono stato. Gli orari sono

Accanto alla raccolta di giocattoli, Asti Slow Fashion sarà poi presente anche ai mercatini di Natale del 28 novembre, dalle 9 alle 20, con una casetta dedicata. Qui sarà possibile trovare oggetti realizzati a mano dai soci, utilizzando materiali di recupero: dalle bacheche create con tappi di sughero alle palline natalizie, fino alle calze della Befana confezionate con tessuti di scarto.

I volontari impegnati nelle giornate di creazione degli oggetti realizzati con materiali di riciclo

Non si tratta soltanto di proposte artigianali, ma anche di un modo per sostenere il lavoro e l'impegno dei volontari. Le offerte raccolte contribuiranno infatti a finanziare i progetti e a sostenere l'associazione.

Un impegno che possiamo percepire anche attaverso le testimonianze degli stessi volontari. Tra questi, Ivan, volontario e socio di Asti Slow Fashion, che ci ha raccontato l'idea dietro alle creazioni per il mercatino del Magico Paese di Natale. «Per i mercatini di Natale abbiamo scelto di portare un po’ di tutto questo: la nostra creatività, la nostra filosofia e soprattutto il nostro amore per ciò che facciamo. Realizziamo a mano creazioni con tessuti di recupero, cercando di dare nuova vita a materiali che altrimenti verrebbero scartati. Vogliamo portare il riciclo creativo alla portata di tutti, dimostrando che un regalo può essere originale, bello e sostenibile. Credo che la sostenibilità non riguardi soltanto ciò che consumiamo, ma anche il modo in cui viviamo i luoghi, le relazioni e la comunità di cui facciamo parte. Prendersi cura delle cose, degli spazi, delle persone e del territorio è una delle forme più concrete di amore. Credo che il valore più grande di tutto questo non sia soltanto ciò che riusciamo a realizzare, ma quello che riusciamo a costruire insieme. Perché dietro ogni piccolo progetto ci sono persone, tempo, passione e amore. E tante piccole energie, unite, possono diventare una grande forza» spiega Ivan. Oppure Martina, volontaria e socia, ci ha mostrato come l'impegno per l'associazione sia una soddisfazione personale e crei legami con altre persone: «Ritrovarci in associazione a creare idee regalo con materiali di recupero mi piace molto e fa gruppo. In un periodo pieno di consumi, noi abbiamo scelto il riuso,dalle calze della befana fatte con vecchi jeans alle bacheche di sughero. Io personalmente faccio parte di Asti Slow Fashion perché creare insieme a mano mi dà molta soddisfazione e mi permette di stare in gruppo. Vorrei che la gente riscoprisse la bellezza delle cose fatte con abiti e materiale di recupero».

I volontari impegnati nelle giornate di creazione degli oggetti realizzati con materiali di riciclo

Per chi desidera contribuire, è inoltre possibile sostenere Asti Slow Fashion attraverso una donazione economica tramite bonifico bancario (IBAN: IT14X0608510302000000042656). L'associazione può essere sostenuta anche attraverso la possibilità di destinare il proprio 5x1000 alle sue attività.