Libri, poesie e idee regalo: tre appuntamenti alla Casa dell’Artista di Portacomaro

Un luogo dove incontrare scrittori, ascoltare poesie, scoprire nuovi libri e trovare qualche idea originale per i regali di Natale. La Casa dell’Artista di Portacomaro inaugura domenica 15 novembre un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati all’incontro tra letteratura e arti, trasformando i pomeriggi domenicali in una sorta di salotto culturale aperto al pubblico.

Il primo incontro è in programma alle 16 e sarà dedicato a “Testo a fronte”, raccolta poetica scritta a quattro mani da Silvia Oppezzo, casalese, e Pier Carlo Guglielmero, alessandrino. Il volume, pubblicato da Sisifo Edizioni di Alessandria, si apre con la prefazione di Nazzareno Luigi Todarello e l’introduzione di Sandro Buoro. La copertina è illustrata da un’opera di Piergiorgio Panelli.

Il calendario proseguirà domenica 22 novembre alle 17 con la presentazione dell’ultima opera di Anna Dari, scrittrice e musicista. Domenica 29 novembre, alle 16, sarà invece protagonista “Natale in collina”, raccolta di racconti firmati da 22 autori piemontesi, pubblicata da Neos Edizioni di Torino.

Gli incontri saranno anche un’occasione per e scoprire le proposte regalo realizzate artigianalmente nell’atelier di “Viscè”, insieme ai libri degli autori ospiti, alle pubblicazioni di Gente&Paesi e alle opere degli artisti presenti. Un modo per avvicinarsi al Natale attraverso la cultura e la creatività del territorio.