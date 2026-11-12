Prove tecniche del dopo Morra, domani la probabile entrata in giunta di Francesca Varca

Con le dimissioni della vicesindaca e assessora Stefania Morra, ufficializzate oggi, si apre la successione all'interno della giunta Rasero, che domani vedrà l'ingresso di un nuovo assessore. Il nome è piuttosto prevedibile e circola già da giorni: salvo ripensamenti dell'ultima ora, a essere promossa in giunta sarà la consigliera comunale della Lista Rasero Sindaco Francesca Varca.

Varca, amministratrice di condominio di professione, entrerà nell'esecutivo anche per garantire il rispetto delle quote rosa che, con l'addio di Stefania Morra, non rispetterebbero più i requisiti previsti dalla legge. È anche per questo motivo che il sindaco Maurizio Rasero ha dovuto accelerare la surroga, pena la possibile illegittimità della Giunta convocata per martedì prossimo.

Resta tuttavia da sciogliere il nodo della ridistribuzione delle deleghe. Morra lascia infatti vacante non solo la carica di vicesindaca, ma anche un portafoglio di peso: Bilancio, Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Infrastrutture, Patrimonio, Viabilità, Progetto Vino e Cultura. Probabile, dunque, un mini rimpasto che potrebbe riservare qualche sorpresa.

È possibile che Rasero decida di trattenere per sé le deleghe al Bilancio (come già accaduto in passato per un certo periodo) e ai Lavori Pubblici, ridistribuendo le altre tra assessori e consiglieri comunali, magari alleggerendo alcuni assessori. Voci, non ancora confermate, parlano di una possibile assegnazione a Varca del Commercio che oggi è di competenza di Loretta Bologna. C'è poi la questione della carica di vicesindaco, un ruolo ambito dai partiti dopo essere rimasto per oltre quattro anni e mezzo in capo a Morra, entrata in giunta su chiamata diretta del sindaco come tecnico e mai candidata alle urne.

Se l'incarico di vice venisse affidato a un assessore espressione di un partito politico, la mossa potrebbe suggellare una sorta di passaggio di testimone tra Rasero e la compagine chiamata a esprimere il candidato sindaco del centrodestra. In questo scenario non si escludono colpi di scena: voci che rimbalzano da Roma a Torino — alimentate anche dalla recente visita istituzionale ad Asti del presidente della Regione Alberto Cirio, esponente di Forza Italia — indicherebbero proprio negli azzurri i possibili destinatari di questo testimone. Il partito, a differenza di altre ipotesi circolate finora, potrebbe così guidare la coalizione di centrodestra nel tentativo di conquistare, in primavera, la terza vittoria consecutiva alle comunali.

In tal caso, i profili politici più accreditati per la candidatura sarebbero quelli di Marco Galvagno, Loretta Bologna e Debora Biglia, a meno che l'anima più civica della coalizione non riesca a convergere su un nome terzo, rigorosamente senza tessere di partito in tasca.

Con l'ingresso di Francesca Varca in giunta, scatterà infine la sua surroga in Consiglio comunale con l'ingresso di Francesca Ragusa. Il quadro definitivo, tuttavia, si dovrebbe delineare già domani mattina, quando il sindaco incontrerà gli attuali assessori per ufficializzare le decisioni prese.