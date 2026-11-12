Imprenditori in cattedra per spiegare ai giovani la concretezza di fare impresa

Aiutare ogni giovane a riconoscere il proprio potenziale e trasformarlo in un progetto di vita, imparando ad essere imprenditori di sé stessi. Che non serve solo ad avviare un’impresa, ma è un approccio alla vita, una capacità che unisce intraprendenza, proattività, determinazione, coraggio, capacità di lavorare in gruppo, resilienza utile a tutti coloro che si affacciano al mondo del lavoro, qualunque sia il percorso di studio o professionale scelto.

E’ questo lo spirito che anima il progetto “Imparare a essere imprenditrici e imprenditori di sé stessi” promosso dal Cafid (Coordinamento associazioni femminili imprenditrici e dirigenti di cui fanno parte Aidda, Confartigianato Donne Impresa di Torino e Cuneo, Terziario Donna Alba, Cia Agricoltori delle Alpi e Confagricoltura Donna Piemonte).

A fare da pilota è stata l’esperienza nelle scuole albesi, dove sono stati coinvolti circa 600 studenti; un successo che ha consentito di estendere il progetto anche in alcune scuole di Torino ed Asti, segnatamente all’Istituto Artom.

Nei giorni scorsi, proprio nella scuola superiore astigiana, si è tenuto l’incontro nel corso della quale la dirigente Emanuela Tartaglino ha spiegato come questo progetto sia stato accolto con entusiasmo dal corpo insegnante perché portato avanti, in un’esperienza unica e innovativa, da imprenditori, dirigenti e professionisti come docenti. Dunque da persone che l’imprenditoria la praticano ogni giorno, da anni, e possono dare i consigli giusti ai ragazzi che volessero scegliere la strada del lavoro in proprio.

Antonella Roletti (presidente di Cafid) ha illustrato le varie fasi del progetto e ricordato che «Con questa iniziativa vogliamo tradurre le linee guida del Ministero dell’Istruzione (la valorizzazione delle potenzialità individuali, la personalizzazione dei percorsi formativi e il raccordo tra scuola e mondo del lavoro) in esperienze concrete, attraverso il confronto diretto con imprenditrici, imprenditori e professionisti, offrendo ai ragazzi strumenti utili per affrontare il futuro con autonomia, fiducia e senso di responsabilità».

Giovanni Periale (fondatore di Ethica, associazione sostenitrice di Cafid) ha parlato dell’importanza dell’etica come linea guida e comportamento anche nello sviluppo dell’azienda, nel rapporto tra datore e personale dipendente, nel rispetto tra la produzione di un prodotto e l’ambiente.

Rossella Maggiora (presidente di Aidda nell'anno di fondazione del Cafid, 2012, insieme a Giovanna Boschis all’epoca presidente di Apid) ha ricordato le motivazioni che hanno dato vita alla creazione di Cafid, ancora del tutto attuali. Con una nota personale: «Il mio sogno nel cassetto era proprio quello di insegnare ai giovani a “fare impresa” come i miei genitori l’hanno insegnato a me».

Il progetto verrà portato anche a Torino in modo da raggiungere, entro la fine dell’anno scolastico in corso, fino a 2.500 studenti piemontesi.