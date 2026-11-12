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Scuola e lavoro

Imprenditori in cattedra per spiegare ai giovani la concretezza di fare impresa

Un progetto dell'associazione Cafid approdato anche all'Istituto Artom di Asti

Daniela Peira

Daniela Peira

12 Novembre 2026 18:59:13

Imprenditori in cattedra per spiegare ai giovani la concretezza di fare impresa

Aiutare ogni giovane a riconoscere il proprio potenziale e trasformarlo in un progetto di vita, imparando ad essere imprenditori di sé stessi. Che non serve solo ad avviare un’impresa, ma è un approccio alla vita, una capacità che unisce intraprendenza, proattività, determinazione, coraggio, capacità di lavorare in gruppo, resilienza utile a tutti coloro che si affacciano al mondo del lavoro, qualunque sia il percorso di studio o professionale scelto.

E’ questo lo spirito che anima il progetto “Imparare a essere imprenditrici e imprenditori di sé stessi” promosso dal Cafid (Coordinamento associazioni femminili imprenditrici e dirigenti di cui fanno parte Aidda, Confartigianato Donne Impresa di Torino e Cuneo, Terziario Donna Alba, Cia Agricoltori delle Alpi e Confagricoltura Donna Piemonte).

A fare da pilota è stata l’esperienza nelle scuole albesi, dove sono stati coinvolti circa 600 studenti; un successo che ha consentito di estendere il progetto anche in alcune scuole di Torino ed Asti, segnatamente all’Istituto Artom.

Nei giorni scorsi, proprio nella scuola superiore astigiana, si è tenuto l’incontro nel corso della quale la dirigente Emanuela Tartaglino ha spiegato come questo progetto sia stato accolto con entusiasmo dal corpo insegnante perché portato avanti, in un’esperienza unica e innovativa, da imprenditori, dirigenti e professionisti come docenti. Dunque da persone che l’imprenditoria la praticano ogni giorno, da anni, e possono dare i consigli giusti ai ragazzi che volessero scegliere la strada del lavoro in proprio.

Antonella Roletti (presidente di Cafid) ha illustrato le varie fasi del progetto e ricordato che «Con questa iniziativa vogliamo tradurre le linee guida del Ministero dell’Istruzione (la valorizzazione delle potenzialità individuali, la personalizzazione dei percorsi formativi e il raccordo tra scuola e mondo del lavoro) in esperienze concrete, attraverso il confronto diretto con imprenditrici, imprenditori e professionisti, offrendo ai ragazzi strumenti utili per affrontare il futuro con autonomia, fiducia e senso di responsabilità».  

 Giovanni Periale (fondatore di Ethica, associazione sostenitrice di Cafid) ha parlato dell’importanza dell’etica come linea guida e comportamento  anche nello sviluppo dell’azienda, nel rapporto tra datore e personale dipendente, nel rispetto tra la produzione di un prodotto e l’ambiente.

Rossella Maggiora (presidente di Aidda nell'anno di fondazione del Cafid, 2012, insieme a Giovanna Boschis all’epoca presidente di Apid) ha ricordato le motivazioni che hanno dato vita alla creazione di Cafid, ancora del tutto attuali. Con una nota personale: «Il mio sogno nel cassetto era proprio quello di insegnare ai giovani a “fare impresa” come i miei genitori l’hanno insegnato a me».

Il progetto verrà portato anche a Torino in modo da raggiungere, entro la fine dell’anno scolastico in corso, fino a 2.500 studenti piemontesi.

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