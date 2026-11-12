Asti Orienta 2026: domani il primo appuntamento per aiutare i giovani a scegliere il futuro dopo il diploma

Quali opportunità si aprono dopo il diploma? Quale percorso di studi scegliere e quali possibilità offre il mondo del lavoro?

Per aiutare gli studenti delle scuole superiori a orientarsi tra le diverse alternative, c'è la possibilità che offre Asti Orienta 2026, il progetto promosso dal Comune di Asti in collaborazione con UniAstiss e numerosi partner del territorio.

Per il secondo anno consecutivo, l'iniziativa propone due appuntamenti distinti, pensati per offrire ai giovani, strumenti utili a compiere una scelta consapevole sul proprio futuro formativo e professionale. Gli incontri si svolgeranno entrambi al Polo universitario UniAstiss.

Il primo appuntamento è per domani, venerdì 13 novembre, dalle 9 alle 14, con il "Salone Orientamento Asti: al cuore della scelta post diploma". Gli studenti potranno incontrare rappresentanti di università, accademie, Istituti tecnici superiori (Its), forze dell'ordine ed enti militari, per conoscere i percorsi disponibili e raccogliere informazioni direttamente dai referenti delle diverse realtà formative e istituzionali.

Il secondo incontro si terrà invece sabato 28 novembre, dalle 10 alle 13, con "Facoltà di scelta – in dialogo con gli studenti". Si tratta di un'iniziativa di orientamento basata sul confronto peer to peer, organizzata dal Movimento Studenti di Azione Cattolica (Msac), con la collaborazione della Pastorale Universitaria della Diocesi di Asti e il supporto del Comune. In questo caso saranno proprio gli studenti a raccontare la propria esperienza e a confrontarsi con i ragazzi che si trovano a dover decidere quale strada intraprendere dopo la maturità.

Tra i presupposti di Asti Orienta 2026 ci sono la conoscenza dei percorsi di studio post diploma, la possibilità di interagire con docenti e studenti delle realtà presenti, incontrare esperti, acquisire materiali informativi e partecipare a seminari di approfondimento.

Il sindaco Maurizio Rasero e l'assessore all'Istruzione Loretta Bologna spiegano il valore della collaborazione tra gli enti coinvolti, evidenziando come il progetto rappresenti un'occasione importante per accompagnare i giovani nella conoscenza delle opportunità formative e favorire scelte consapevoli, con uno sguardo anche al futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Anche Guido Saracco, presidente del consorzio universitario Asti Studi Superiori, definisce gli appuntamenti una vera e propria "bussola" per i giovani che si preparano a costruire il proprio futuro formativo e professionale. Il Polo universitario Rita Levi Montalcini rinnova così la propria collaborazione al progetto, con l'obiettivo di contribuire alla crescita delle competenze e delle risorse umane del territorio.