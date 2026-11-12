Asti, si è dimessa la vicesindaca e assessora Stefania Morra

Come anticipato nei giorni scorsi, la vicesindaca e assessora a Bilancio e Lavori Pubblici, Stefania Morra, ha rassegnato le dimissioni. Lascia la giunta Rasero dopo oltre 9 anni di amministrazione per andare a ricoprire il ruolo di dirigente in Provincia.

Morra ha scritto una lunga lettera che pubblichiamo integralmente.

Dopo nove anni e qualche mese di impegno intenso al servizio della città, ho rassegnato le dimissioni dall’incarico di Vicesindaco del Comune di Asti e di Assessore con deleghe ai Lavori Pubblici, all’Edilizia, al Patrimonio e al Bilancio.

È una decisione che non prendo a cuor leggero, perché questi anni hanno rappresentato una parte importante della mia vita, personale e professionale, oltre che un’esperienza amministrativa che porterò sempre con me.

Quando ho iniziato questo percorso, nel 2017, la politica era per me un mondo completamente nuovo. Il Sindaco mi ha scelta per affiancarlo nell’amministrazione della nostra città e ha rinnovato la sua fiducia nei miei confronti nel 2022. Da allora abbiamo condiviso un cammino lungo, intenso e impegnativo, durante il quale, insieme, abbiamo fatto molta strada e realizzato numerosi progetti.

Non sono mancati i momenti difficili, le discussioni e le tensioni, perché amministrare una città significa confrontarsi ogni giorno con problemi, responsabilità e decisioni che non sempre sono semplici. Ma credo che uno degli aspetti più importanti di questi anni sia stato proprio quello di riuscire a trovare, anche nelle situazioni più complicate, la disponibilità al confronto, la capacità di sederci intorno a un tavolo e la volontà di individuare soluzioni concrete per andare avanti.

Amministrare significa affrontare quotidianamente le difficoltà, ma in questi anni ho imparato che, accanto alle competenze e all’impegno, sono indispensabili determinazione, pazienza, capacità di ascolto e senso di responsabilità. Soprattutto, è necessario ricordare sempre che ogni scelta deve avere come obiettivo il bene della comunità. È questo, a mio avviso, il significato più autentico del servizio pubblico.

La decisione di lasciare oggi il mio incarico, a pochi mesi dalla conclusione del mandato amministrativo, è legata a una nuova opportunità professionale che si è presentata e che mi ha portata a fare una scelta importante per il mio futuro. Una possibilità che, dopo attente riflessioni, ho ritenuto di dover cogliere, nella consapevolezza delle responsabilità che comporta e della necessità di compiere una scelta coerente con il mio percorso professionale.

Mi dispiace interrompere questo cammino prima della sua naturale conclusione, soprattutto dopo aver condiviso con il Sindaco una parte così significativa della vita amministrativa di Asti. Tuttavia, non considero queste dimissioni una rinuncia a quanto abbiamo fatto, né un venir meno al valore dell’esperienza vissuta. Al contrario, porto con me l’orgoglio di aver lavorato per la mia città, di essermi misurata con responsabilità importanti e di aver contribuito, nel mio ruolo, a trasformare idee e progetti in opere e risultati concreti.

Porterò con me le tante persone incontrate, le difficoltà affrontate, le soddisfazioni raggiunte, le giornate interminabili e quei momenti in cui, anche dopo tanta fatica, ci si poteva fermare a guardare con orgoglio ciò che si era riusciti a realizzare. Soprattutto porterò con me il grande e profondo rapporto di collaborazione instaurato con i dipendenti comunali ai quali va il mio più sincero ringraziamento.

Porterò con me anche il rapporto umano e amministrativo costruito con il Sindaco in questi anni: un rapporto fatto di confronto, discussioni, condivisione e della capacità, che considero preziosa, di ritrovare sempre una strada comune per affrontare i problemi e proseguire il lavoro.

A chi sarà chiamato a raccogliere il testimone auguro sinceramente buon lavoro. Mi auguro che possa affrontare questo incarico con passione, serietà e senso di responsabilità, mettendo sempre al centro Asti e i suoi cittadini.

Le dimissioni da un incarico amministrativo, però, non significano interrompere il rapporto con la propria città e con le persone che la vivono ogni giorno. Anche al di fuori dell’Amministrazione continuerò a rendermi disponibile per chi avrà bisogno di un’informazione, di un’indicazione o di un aiuto per individuare l’ufficio comunale a cui rivolgersi e il percorso più adatto per affrontare e risolvere un problema.

In questi anni ho cercato di essere presente e vicina alle persone, ascoltandone le esigenze e aiutandole, per quanto possibile, a trovare risposte. È un modo di intendere il servizio alla comunità che non si esaurisce con una carica istituzionale e che desidero continuare a portare avanti anche in futuro.

Lascio il mio incarico con gratitudine per la fiducia ricevuta, con la consapevolezza delle responsabilità che ho avuto l’onore di ricoprire e con l’orgoglio di aver dedicato una parte importante della mia vita ad Asti.

Asti resterà la città per la quale ho lavorato con impegno e alla quale continuerò a guardare con affetto e attenzione.

Stefania Morra