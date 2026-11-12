Federagenti apre una sede sindacale ad Asti: «Più vicini agli agenti di commercio e più forti nella tutela dei loro diritti»

Federagenti e Unione Cisal Asti e Alba rafforzano la propria presenza sul territorio con l'apertura di una nuova sede ad Asti, pensata per offrire un supporto concreto agli agenti di commercio della provincia. Alla base di questo progetto c'è la volontà di creare un punto di ascolto e rappresentanza per la categoria, come spiegato dal responsabile territoriale Maurizio Di Lorenzo: «Aprire una sede ad Asti significa essere concretamente vicini agli agenti di commercio del territorio. Vogliamo creare un punto di riferimento dove ogni professionista possa trovare ascolto, assistenza, informazioni e soprattutto qualcuno che sappia rappresentare i suoi interessi».

La professione si trova oggi ad affrontare uno scenario complesso, caratterizzato da problematiche contrattuali e solitudine operativa. Di Lorenzo ha evidenziato le principali sfide quotidiane vissute dai lavoratori del settore: «Gli agenti devono confrontarsi con tante difficoltà: provvigioni, contratti poco chiari, mandati che vengono modificati, mancati pagamenti, costi sempre più elevati, fiscalità e previdenza. Spesso lavorano da soli e non hanno il tempo o gli strumenti per conoscere fino in fondo i propri diritti.».

Per fare fronte a queste esigenze, la nuova struttura garantisce un presidio ad ampio raggio che va dalla verifica contrattuale alla gestione degli aspetti previdenziali. In merito all'insieme dei servizi erogati, il responsabile ha sottolineato: «Il nostro impegno è offrire assistenza e tutela a 360 gradi: analisi e verifica dei contratti di agenzia; assistenza in caso di cessazione del mandato; verifica delle indennità di fine rapporto e delle provvigioni; tutela in caso di mancati pagamenti o controversie con le mandanti; informazioni su Enasarco, previdenza e pensione; supporto fiscale, amministrativo e professionale attraverso i servizi disponibili e consulenza e orientamento per chi vuole iniziare la professione».

L'affiancamento associativo si rivela decisivo per evitare che i singoli operatori affrontino senza tutela le trattative e i contenziosi con le aziende. Riguardo al valore della rappresentanza, Di Lorenzo ha osservato che: «conoscere i propri diritti è fondamentale, ma avere qualcuno che li difenda concretamente lo è ancora di più. Un agente non deve sentirsi solo davanti a un'azienda mandante. Deve poter contare su una struttura che ascolti suoi problemi e lo accompagni nelle decisioni importanti.». Il responsabile ha poi rivolto un invito diretto a tutti gli agenti della zona: «Vogliamo dire a tutti gli agenti: non aspettate di avere un problema per informarvi sui vostri diritti. La prevenzione è la prima forma di tutela. La nuova sede Federagenti nasce proprio per questo: dare voce, assistenza e rappresentanza a una categoria fondamentale per l'economia del nostro Paese. Il nostro obiettivo è semplice: meno solitudine professionale, più diritti, più servizi e maggiore tutela per tutti gli agenti di commercio».

La sede offre un presidio specifico anche a favore di chi si trova ad affrontare momenti di tensione finanziaria o fiscale. Su questo aspetto, Di Lorenzo ha chiarito: «Sappiamo che oggi molti agenti di commercio si trovano ad affrontare situazioni economiche complesse: difficoltà con il fisco, cartelle esattoriali, debiti, problemi di liquidità o difficoltà nella gestione della propria attività. Anche in questi casi vogliamo essere un punto di riferimento. Attraverso studi professionali associati e convenzionati, possiamo accompagnare l'agente nell'analisi della sua situazione e metterlo in contatto con professionisti qualificati che possano individuare le soluzioni più adatte al suo caso».

La nomina di Maurizio Di Lorenzo si è aggiunta a quella di responsabile territoriale sul sovraindebitamento già ottenuta dal Segretario Generale Federagenti dottor Luca Gaburro. L'apertura della sede, in via Fantaguzzi 42 presso la Cisal, si è realizzata in collaborazione con il Segretario Regionale Cisal Michele Schifone e con il Commissario Cisal Unione di Asti e Alba Arduino Adelchi Ghittino che hanno mantenuto una presenza costante sul territorio astigiano attraverso la struttura di Federagenti Cisal.