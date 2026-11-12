Anche l'Astigiano si mobilita per "I Luoghi del Cuore": via all'ultimo mese di votazioni sul sito del Fai

È iniziato il conto alla rovescia per la dodicesima edizione de "I Luoghi del Cuore", il censimento nazionale promosso dal Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Entrato ufficialmente nel suo ultimo mese, il censimento ha già mobilitato oltre un milione di cittadini in tutta Italia per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e naturale. Fino al 15 dicembre, tutti i cittadini avranno la possibilità di votare i propri siti più amati per aiutarli ad accedere ai finanziamenti dedicati a interventi di restauro o promozione, che prevedono contributi fino a 70.000 euro per il podio nazionale e una soglia minima di 3.000 voti per candidarsi al bando successivo.

Nel panorama regionale del Piemonte, che vede ai primi posti provvisori siti di grande impatto come l'Ex Carcere Le Nuove di Torino, la Torre Civica di Casale Monferrato e la Sacra di San Michele, anche il territorio dell'Astigiano sta facendo sentire la propria voce. La mobilitazione locale si sta intensificando con l'obiettivo di puntare i riflettori sulle eccellenze storiche e architettoniche della provincia di Asti, nella speranza di raccogliere il maggior numero di preferenze prima che venga elaborata la classifica finale, prevista per febbraio 2027.

In gara, nel nostro territorio, ci sono tanti luoghi che aspirano a diventare 'del cuore" come le Antiche Mura, il Duomo, la Torre Rossa, la Domus Romana, ma anche la Chiesa di Santo Spirito e Sant'Anna e la Chiesa Ex Confraternita di San Rocco. Ma sono tanti i luoghi, tra il capoluogo e i territori provinciali, che ambiscono ad essere riconosciuti al termine del contest.

Per questo, con l'avvicinarsi della scadenza del 15 dicembre, comitati e comunità locali stanno moltiplicando gli sforzi per sostenere la ricchezza culturale astigiana. Ogni cittadino può esprimere gratuitamente la propria preferenza collegandosi al sito ufficiale www.iluoghidelcuore.it, offrendo un contributo concreto per far salire in classifica i simboli identitari del proprio territorio.