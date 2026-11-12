Asti celebra San Martino con un omaggio ai Fanti d’Italia e alla memoria storica [VIDEO]

Anche ad Asti è stato celebrato San Martino, profondamente legato alla tradizione dell’Arma di Fanteria dell’Esercito di cui è patrono. Per l’occasione, con una cerimonia organizzata dall’Associazione Nazionale del Fante Sezione di Asti, al parco Bramante è stata deposta una corona di alloro davanti al monumento dedicato ai Fanti d’Italia.

La figura di San Martino è stata ricordata nel discorso introduttivo da Fernando Del Raso, presidente dell’Associazione: «Quel mantello tagliato a metà – ha detto – e donato al mendicante spoglio, rappresenta il senso del Fante e soprattutto del Soldato italiano. Infatti chi, come me, ha partecipato alle missioni internazionali di pace, può confermare il rispetto e l’amore che c’è verso i nostri soldati. In Kosovo o in Afghanistan – ha continuato Del Raso – quando i cittadini vedevano la bandiera italiana sui mezzi militari, anche se noi eravamo armati, ci venivano incontro sorridendo perché sapevano che eravamo soldati di pace».

Tra le finalità dell’Associazione, che ha sede a Milano ma è attiva su tutto il territorio, vi è la tutela della memoria dei fanti caduti, il mantenimento dei vincoli di solidarietà tra militari ed ex militari di fanteria e la promozione di iniziative patriottiche, commemorative, sociali e culturali. Oltre a numerosi Presidenti delle Associazioni d’Arma, hanno partecipato all’evento anche il Generale di Brigata in congedo, Antonio Zerrillo, l’Assessore Marco Galvagno, il Consigliere Roberto Venturini, il Comandante della Polizia Municipale, Stefano Borgo, e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Asti, Claudio Lucia presente in veste di figlio del Generale Manlio Lucia, Comandante, negli anni ’60, del XXI Reggimento Fanteria Cremona di stanza nella Caserma Colli di Felizzano di Corso Alfieri e che, in seguito, fu trasferito agli alti comandi di Torino, Regione Militare Nord Ovest.

Una mattinata, dunque, dedicata alla memoria storica, ma anche commovente occasione per rinnovare il ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita nei vari conflitti.