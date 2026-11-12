Asti, dal 16 novembre chiude temporaneamente la passeggiata lungo il fiume Tanaro

Ad Asti proseguono i lavori di messa in sicurezza del fiume Tanaro, come confermato dal recente sopralluogo effettuato dal sindaco Maurizio Rasero e dalla vicesindaca con delega ai Lavori Pubblici Stefania Morra per fare il punto sull'avanzamento del cantiere e sulle prossime fasi operative. La tutela idraulica del territorio rappresenta una priorità per l'amministrazione, come più volte rimarcato dal primo cittadino fin dai primi giorni del suo insediamento. L'intero piano costituisce un intervento indispensabile per garantire la protezione della città e dell'area circostante.

Le opere hanno già interessato il torrente Borbore, dove la ricalibratura dell'alveo ha portato finora all'asportazione di circa 7.000 metri cubi di materiale sedimentato, mentre restano da rimuovere ulteriori 9.000 metri cubi circa. Nell'ottica della sostenibilità e dell'ottimizzazione delle risorse, il sedimento rimosso non è stato smaltito altrove né sostituito con terra di cava, ma è stato subito impiegato a poca distanza per alzare e rafforzare il franco di sicurezza dell'argine del vicino fiume Tanaro.

Attualmente le squadre dell'impresa sono operative sulla sponda destra del fiume Tanaro. A partire dal 16 novembre e per la durata di circa due mesi, si renderà necessaria la chiusura temporanea del camminamento pedonale compreso tra il parco del Tanaro e il ponte di corso Savona. Questo provvedimento permetterà l'innalzamento del muro rivestito in mattoni lungo la passeggiata e consentirà di completare le lavorazioni garantendo la piena sicurezza del cantiere e dei cittadini.

Il sindaco Rasero ha rimarcato come la protezione del territorio richieda un lavoro continuo, evidenziando che questi interventi, pur comportando temporanei disagi, hanno un obiettivo fondamentale: «La sicurezza del nostro territorio è una priorità sulla quale lavoriamo con continuità – sottolinea Rasero – Sono interventi che magari comportano temporanei disagi, ma che guardano a un obiettivo ben più importante: rendere Asti più sicura e maggiormente protetta dal rischio idraulico».

Insieme all'assessora Morra, che fra pochi giorni lascerà le deleghe per andare a ricoprire un ruolo da dirigente in Provincia, il primo cittadino ha espresso gratitudine all'Aipo e alla Regione Piemonte per la collaborazione costante, estendendo il ringraziamento a progettisti, direzione lavori e maestranze, e scusandosi con i residenti per i disagi legati all'interruzione del percorso.