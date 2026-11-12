Il colonnello Repetto parla alla "sua" Canelli mantenendo il volto umano che lo ha fatto amare

Nel solco di una consolidata tradizione rotariana, il Rotary Club Canelli-Nizza Monferrato ha dedicato la conviviale di lunedì scorso alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni militari, delle forze di polizia e delle Associazioni d’Arma presenti sul territorio.

L’incontro, organizzato dalla presidente del Club Lucia Ceriani presso il Ristorante Grappolo d’Oro, a Canelli, ha avuto come ospite e relatore il Colonnello dell’Arma dei Carabinieri (Riserva) Lorenzo Carlo Maria Repetto.

Per Canelli, il suo ritorno ha avuto anche un particolare significato, legato agli anni in cui ha guidato la locale Compagnia dei Carabinieri. Repetto ha infatti assunto il comando nel 2008, inizialmente con il grado di capitano, rimanendo alla guida del reparto per circa dieci anni. Nel 2017, proprio durante il periodo canellese, è arrivata la promozione al grado di maggiore, riconoscimento di un percorso professionale costruito con impegno, competenza e dedizione.

La sua è una carriera che merita di essere ricordata anche per il percorso compiuto, maturando in 34 anni di servizio esperienze significative in diversi reparti dell’Arma e confrontandosi anche con scenari particolarmente delicati e impegnativi sul fronte della criminalità.

Arruolatosi come carabiniere ausiliario, Repetto ha iniziato il proprio percorso al Comando provinciale di Genova, diventando carabiniere effettivo nel 1993. Ha successivamente prestato servizio presso l’allora Scuola sottufficiali dei Carabinieri di Firenze. Promosso maresciallo nel 1996, è stato assegnato al Comando provinciale di Caserta, dove ha operato nelle Stazioni di Mondragone e Santa Maria a Vico, per poi passare al Reparto operativo, nelle sezioni Catturandi, Omicidi e Criminalità organizzata.

Nel 2001 ha raggiunto il grado di sottotenente e, dall’anno successivo, ha assunto il comando di una sezione del Nucleo radiomobile di Torino. Promosso capitano nel 2008, è arrivato a Canelli per assumere il comando della locale Compagnia dei Carabinieri, incarico che ha ricoperto per circa dieci anni.

Nel 2017, promosso maggiore, è passato al Nucleo investigativo del Comando provinciale di Asti. Nel 2019 ha raggiunto il grado di tenente colonnello, assumendo il comando del Reparto operativo del Comando provinciale di Cremona. Nel 2021 è stato quindi assegnato al Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, a Torino, con l’incarico di capo sezione dell’Ufficio logistico.

Dal settembre 2023 ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Bra, incarico nel quale ha concluso la propria carriera operativa. Nel gennaio 2026 ha raggiunto il grado di colonnello, lasciando il comando nel marzo successivo.

A Canelli, tuttavia, Repetto ha saputo conquistarsi qualcosa che va oltre i riconoscimenti professionali: la stima, il rispetto e l’apprezzamento della comunità. Durante il suo comando ha diretto importanti operazioni di polizia giudiziaria, ma soprattutto ha rappresentato un punto di riferimento costante per il territorio e per i cittadini. Una presenza attenta, puntuale e concreta, capace di coniugare l’attività investigativa con la vicinanza quotidiana alle persone.

Al centro della serata rotariana il tema «L’Arma dei Carabinieri: il volto umano della sicurezza», un intervento che ha offerto l’occasione per condividere esperienze e riflessioni maturate in 34 anni di servizio, tra attività sul territorio, indagini e soprattutto incontri con le persone.

Attraverso alcuni episodi significativi della propria esperienza professionale, il Colonnello Repetto ha accompagnato i presenti in una riflessione sul ruolo dell’Arma dei Carabinieri nella società, soffermandosi in particolare sull’importanza della sua presenza capillare sul territorio e sul rapporto di vicinanza, conoscenza e fiducia che da sempre la lega ai cittadini.

Non un semplice racconto di carriera, dunque, ma un approfondimento sulla dimensione più autentica e umana dell’Arma: quella fatta di ascolto, disponibilità, relazioni quotidiane e attenzione alle esigenze della comunità.

Una testimonianza che ha posto in evidenza il valore del radicamento territoriale dei Carabinieri e il loro contributo, spesso silenzioso ma fondamentale, alla sicurezza e alla serenità delle persone.

La conviviale ha così rinnovato il significato di un appuntamento particolarmente sentito dal Rotary Club Canelli-Nizza Monferrato, confermando l’importanza del dialogo e della collaborazione tra il mondo rotariano, le istituzioni e quanti quotidianamente operano al servizio della collettività.

g.g.