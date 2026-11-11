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Carollo: «La protezione dell’incolumità deve riguardare indistintamente studenti, docenti e tutto il personale»

Il candidato sindaco della Lista civica Voice of People interviene sulle modalità di evacuazione delle scuole di Asti durante l'allarme di oggi

Redazione web

Redazione web

11 Novembre 2026 18:21:52

Daniele Carollo

Daniele Carollo della lista civica Voice of People

Riceviamo e pubblichiamo

In data odierna, a seguito dell’allarme che ha interessato diversi istituti scolastici della città di Asti, ho avuto modo di assistere personalmente alle operazioni di evacuazione di una delle scuole coinvolte. Ho potuto constatare con apprezzamento l’ordine e la calma con cui gli alunni sono stati accompagnati all’esterno dagli insegnanti e dal personale scolastico.

Tuttavia, ho altresì rilevato con preoccupazione che il personale ATA e amministrativo presente negli uffici interni non è stato incluso nelle procedure di evacuazione ed è stato invitato a rimanere all’interno dell’edificio. Tale circostanza appare non coerente con il principio fondamentale di tutela della sicurezza di tutte le persone presenti all’interno degli istituti scolastici.

La protezione dell’incolumità deve riguardare indistintamente studenti, docenti e tutto il personale che opera quotidianamente nelle scuole. Anche in presenza di una minaccia che si è rivelata non fondata, legata a un attacco informatico di carattere nazionale, è dovere delle istituzioni garantire che i protocolli di emergenza siano applicati in modo uniforme e senza alcuna esclusione.

Per tali ragioni, invito l’Amministrazione Comunale di Asti, la Prefettura di Asti e l’Ufficio Scolastico Provinciale a verificare e aggiornare congiuntamente le procedure operative di evacuazione, affinché in ogni situazione di emergenza venga assicurata l’uscita immediata di tutto il personale scolastico, compreso il personale ATA e amministrativo.

La lista civica Voice of People ribadisce il proprio impegno a tutela della sicurezza della comunità scolastica e vigilerà affinché episodi di questo tipo non si ripetano in futuro.

Daniele Carollo - Candidato sindaco Lista civica Voice of People

Allarme bomba, pioggia di mail nelle scuole astigiane

Il primo caso stamattina all'istituto comprensivo di Moncalvo, dove gli alunni sono stati evacuati, ma i messaggi si stanno diffondendo in città e in provincia

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