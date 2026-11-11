Allarme bomba, pioggia di mail nelle scuole astigiane

Pioggia di mail contenenti un allarme bomba all'indirizzo di numerose scuole della provincia di Asti, così come sta succedendo in tutta Italia.

Il primo avviso in cui si segnalava la presenza di un ordigno nell'edificio scolastico è arrivato all'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Moncalvo. Sul posto era presente la dirigente scolastica reggente Silvia Montersino, titolare all'istituto comprensivo 4 di Asti, che ha subito disposto l'evacuazione dei bambini.

«Si tratta di un complesso di tre edifici, ospitanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (media)», spiega il sindaco di Moncalvo, Diego Musumeci. «Siccome non erano fornite altre indicazioni - continua - sono stati ovviamente allontanati tutti i bambini, che sono stati accompagnati dai docenti prima in piazza e successivamente all'oratorio. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Moncalvo, guidati dal Maresciallo Di Bari, e il vice sindaco Gianni Serra. Il fatto è che ora la procedura prevede la bonifica dei locali, per cui bisogna attendere l'intervento degli artificieri. Ma, considerando che lo stesso problema sta riguardando anche altre scuole, non è detto che i controlli possano essere effettuati in tutte le scuole in tempo per garantire il regolare svolgimento delle lezioni da domani mattina».

A ricevere le mail, procedendo quindi con l'evacuazione degli studenti, anche la scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa di Nizza Monferrato e, in città, la scuola media Brofferio e l'istituto superiore Alfieri (che comprende liceo classico Alfieri, istituto Sella, liceo artistico Bendetto Alfieri). Coinvolta anche la scuola media Goltieri, la cui sede è attigua all'istituto Alfieri. La situazione è in comunque in costante aggiornamento.

La mail alla media Brofferio è arrivata in segreteria verso le 11, da un indirizzo cinese ma con un testo a firma di Mickail Andropov, che si definisce leader del Vilayat di MIsoginistan. Una volta letta, la dirigente ha chiesto l'intervento della Questura e ha allertato le altre scuole dell'istituto comprensivo 4. Vergognoso il tenore del messaggio: "Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate".

Le parole dell'assessore regionale all'Istruzione