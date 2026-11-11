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Allarme bomba, pioggia di mail nelle scuole astigiane

Il primo caso stamattina all'istituto comprensivo di Moncalvo, dove gli alunni sono stati evacuati, ma i messaggi si stanno diffondendo in città e in provincia

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

11 Novembre 2026 11:59:00

Allarme bomba, pioggia di mail nelle scuole astigiane

L'evacuazione degli alunni della Brofferio nel parco di piazza Lugano

Pioggia di mail contenenti un allarme bomba all'indirizzo di numerose scuole della provincia di Asti, così come sta succedendo in tutta Italia.
Il primo avviso in cui si segnalava la presenza di un ordigno nell'edificio scolastico è arrivato all'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Moncalvo. Sul posto era presente la dirigente scolastica reggente Silvia Montersino, titolare all'istituto comprensivo 4 di Asti, che ha subito disposto l'evacuazione dei bambini.
«Si tratta di un complesso di tre edifici, ospitanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (media)», spiega il sindaco di Moncalvo, Diego Musumeci. «Siccome non erano fornite altre indicazioni - continua - sono stati ovviamente allontanati tutti i bambini, che sono stati accompagnati dai docenti prima in piazza e successivamente all'oratorio. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Moncalvo, guidati dal Maresciallo Di Bari, e il vice sindaco Gianni Serra. Il fatto è che ora la procedura prevede la bonifica dei locali, per cui bisogna attendere l'intervento degli artificieri. Ma, considerando che lo stesso problema sta riguardando anche altre scuole, non è detto che i controlli possano essere effettuati in tutte le scuole in tempo per garantire il regolare svolgimento delle lezioni da domani mattina».

A ricevere le mail, procedendo quindi con l'evacuazione degli studenti, anche la scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa di Nizza Monferrato e, in città, la scuola media Brofferio e l'istituto superiore Alfieri (che comprende liceo classico Alfieri, istituto Sella, liceo artistico Bendetto Alfieri). Coinvolta anche la scuola media Goltieri, la cui sede è attigua all'istituto Alfieri. La situazione è in comunque in costante aggiornamento.

La mail alla media Brofferio è arrivata in segreteria verso le 11, da un indirizzo cinese ma con un testo a firma di Mickail Andropov, che si definisce leader del Vilayat di MIsoginistan. Una volta letta, la dirigente ha chiesto l'intervento della Questura e ha allertato le altre scuole dell'istituto comprensivo 4. Vergognoso il tenore del messaggio: "Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate". 

Le parole dell'assessore regionale all'Istruzione

Ad intervenire pochi minuti fa l'assessore regionale all'Istruzione Daniela Cameroni: «Quanto sta accadendo in queste ore in decine di scuole italiane, comprese alcune del nostro Piemonte - afferma - è di una gravità inaudita e merita la più ferma condanna. Costringere gli studenti e tutto il personale scolastico ad evacuare gli istituti, seminando paura e terrore attraverso vili minacce anonime, è un gesto intollerabile».
«Colpire la scuola, uno dei luoghi più importanti della nostra società, e minacciarne la sicurezza - continua - è un vile attacco alla nostra comunità e alle nostre istituzioni. Chi arriva a terrorizzare dei ragazzi, pur di raggiungere i propri scopi, dimostra di non avere alcuno scrupolo. Ci troviamo di fronte a un atto criminale che deve essere perseguito con la massima fermezza. Voglio esprimere la mia vicinanza a tutti gli studenti e alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici e al personale coinvolto. Un ringraziamento sincero va alle forze dell'ordine, impegnate in queste ore nelle verifiche e nella messa in sicurezza degli istituti. Mi auguro che venga fatta piena luce sull'accaduto e che i responsabili siano individuati al più presto e chiamati a rispondere delle proprie azioni».

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