Sabato torna la 30° giornata della Colletta Alimentare

Un gesto semplice, come aggiungere qualche prodotto alla propria spesa, può trasformarsi in un aiuto concreto per chi sta attraversando un momento di difficoltà.

Sabato 14 novembre torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, giunta quest’anno alla sua 30ª edizione.

Durante la giornata, i volontari del Banco Alimentare saranno presenti all’interno dei punti vendita aderenti, invitando i clienti a donare alimenti a lunga conservazione. Gli alimenti raccolti saranno destinati alle persone che vivono in condizioni di povertà e hanno bisogno di un sostegno.

Tra i beni di prima necessità indicati figurano olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, sughi pronti, tonno, riso, prodotti per la colazione e omogeneizzati per l'infanzia.

La Colletta Alimentare non è soltanto un’occasione per raccogliere generi alimentari, ma anche un momento di sensibilizzazione sul tema della povertà e dell’emarginazione. Il principio che guida l’iniziativa è "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita", un invito al valore della condivisione e dell’attenzione verso gli altri.

Il messaggio scelto per l’edizione 2026 è tratto dal Messaggio di Papa Leone XIV per la X Giornata Mondiale dei Poveri. Un richiamo alla necessità di farsi prossimi a chi è in difficoltà, senza distinguere tra chi offre aiuto e chi lo riceve. Un messaggio che Banco Alimentare e Banco Farmaceutico hanno scelto di condividere, spiegando l’unità di intenti e di azione nel servizio alle persone più fragili.

I numeri dell’edizione 2025 restituiscono la portata nazionale della manifestazione: sono state raccolte 8.600 tonnellate di alimenti, grazie alla partecipazione di oltre 5 milioni di italiani, in 12 mila punti vendita aderenti e con il coinvolgimento di 163 mila volontari.

Per conoscere i supermercati in cui saranno presenti i volontari del Banco Alimentare cliccare qui.

L'impegno del Banco Alimentare non si ferma alla raccolta della Colletta Alimentare, durante tutto l'anno i volontari sono impegnati nella distribuzione e nell'organizzazione dei pacchi per le famiglie e persone che ne hanno necessità.