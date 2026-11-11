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Iniziativa

Violenza contro le donne, un incontro per conoscere i servizi di prevenzione e contrasto

Sabato 14 novembre l'evento pubblico "Insieme contro la violenza di genere", organizzato dalla Fondazione Giovanni Goria e inserito nel programma di "Prime Minister"

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

11 Novembre 2026 10:46:58

Violenza contro le donne, un incontro per conoscere associazioni e servizi che si occupano di prevenzione e contrasto

Da sinistra Carlo Cerrato e Marco Goria, rispettivamente direttore e presidente della Fondazione Goria

Sabato 14 novembre, dalle 15 alle 17.30 nel centro culturale "Memoriafutura" di piazza San Martino, si terrà l’evento pubblico “Insieme contro la violenza di genere”.
In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade il 25 novembre, la Fondazione apre alla cittadinanza un appuntamento di "Prime Minister – Scuola di Politica per giovani donne".

Il pomeriggio di confronto con forze dell'ordine, club e associazioni

"Insieme" è un format culturale ideato dalla Fondazione Giovanni Goria che mette in relazione cittadini, associazioni, istituzioni e servizi. Giovani, adulti, famiglie, insegnanti e persone di ogni età potranno conoscere direttamente alcune delle realtà territoriali, porre domande e scoprire strumenti di prevenzione, servizi di supporto e opportunità di partecipazione. L'obiettivo è creare un’occasione di incontro e confronto, facendo da ponte tra le persone e le realtà del territorio che ogni giorno operano nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

L’evento sarà concepito come uno spazio di dialogo e confronto libero e informale. Ciascuna realtà partecipante avrà a disposizione una postazione dedicata per incontrare i cittadini, condividere materiali informativi e presentare le proprie attività. All’iniziativa hanno già aderito: Questura di Asti, associazione di solidarietà Rinascita, Associazione Futura, Associazione Italiana Donne Medico - sezione di Asti, Centro antiviolenza provinciale “L’Orecchio di Venere”, consultorio familiare Francesca Baggio – Cif, Comitato Pari Opportunità - Ordine degli Avvocati di Asti, Progetto umano della Croce Rossa Italiana, Rete Dafne Asti con associazione Mani Colorate, Soroptimist International d'Italia - Club di Asti e Spazio Sicuro.

I laboratori

In contemporanea sarà possibile partecipare ad alcuni laboratori. Innanzitutto la "biblioteca vivente", per conoscere le storie di donne che si impegnano per altre donne. Protagoniste saranno Fatima Issah, mediatrice culturale al Piam (Progetto Integrazione Accoglienza Migranti); Giovanna Guercio, vicepresidente Soroptimist International d’Europa; Nicoletta Fasano, direttrice dell’Israt (Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea). Quindi il laboratorio di scrittura emotiva, a cura di Spazio Sicuro, e il laboratorio di difesa personale, a cura della palestra Kb center 2000 - Asti Martial Club.


L’ingresso è libero e gratuito. Partecipazione ai laboratori fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni: segreteria@fondazionegoria.it

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Il percorso, gratuito, è formato da dieci incontri a partire dal prossimo settembre nella sede della Fondazione Giovanni Goria

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