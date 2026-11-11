Bosia (Uniti si può): «Sulla Banca di Asti Rasero può insultare quanto vuole, ma i fatti non cambiano»

Riceviamo e pubblichiamo

Sulla Banca di Asti Rasero può insultare quanto vuole, ma i fatti non cambiano. Che Rasero alzi i toni fino a sfiorare l’insulto nei nostri confronti ci interessa poco. Ci interessa, invece, quando prova a riscrivere la realtà.

Sulla Presidenza della Banca non c’è bisogno che ci affanniamo troppo, perché i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Attraverso la propria carica di Sindaco e Presidente della Provincia ha nominato suoi fedelissimi negli organi della Fondazione Cassa di Risparmio, e in seguito da questa è stato nominato egli stesso presidente dell'Istituto Bancario. Abbiamo capito che dell’etica, dell’indipendenza, della ripartizione e del bilanciamento fra i poteri non gliene frega nulla; l’operazione però non deve essere stata corretta nemmeno dal punto di vista regolamentare.

Se si è dimesso è per qualcosa che c’era scritto in quella famosa lettera di Banca d’Italia che infatti non vuol far leggere a nessuno. Può girare la frittata come vuole, ma dire che si è dimesso da Presidente della Banca per un atto di responsabilità è davvero un paradosso: fosse stato responsabile non avrebbe sottoposto l’istituto allo stress di questi mesi. Una cosa mai vista, mai successa, che non ha eguali in occidente. Giudicheranno i cittadini chi ha lavorato per la collettività e chi ha lavorato per sè stesso.

Anche sulla Fondazione e sull'ipotesi di vendita della Banca, Rasero racconta una verità di comodo. Sostiene che la Fondazione decida in autonomia, dimenticando che un blocco importante dei suoi componenti, presidente incluso, sono stati nominati proprio da lui. Vuole far credere di aver scelto quelle persone “a caso”, ma i rapporti stretti con diversi di loro sono evidenti. Quelle nomine rispondano a una precisa continuità di pensiero. Ora: chi ha prospettato la vendita della Banca, che Rasero sostiene di voler scongiurare, è stato proprio Livio Negro, proprio colui che Rasero ha nominato presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, che a sua volta ha nominato Rasero presidente della Banca. Negro a cui ci sarebbe da fare una domanda en passant: visto che il suo obiettivo principale era risollevare il valore delle azioni della banca, ritiene di aver raggiunto il suo obiettivo con questo teatrino semestrale di Rasero alla Presidenza? Ritiene di aver accresciuto la credibilità dell’istituto in modo che sia più solido sui mercati?

Sui 165 prepensionamenti, invece, Rasero prova a fare il furbo e cerca di farci passare come quelli contro i lavoratori. Ma ben venga che la gente possa andare in pensione prima! Noi c’eravamo in piazza mentre la legge Fornero veniva approvata anche con i voti della sua forza politica. E ancora oggi pensiamo che si debbano bloccare le spese militari, tassare i super ricchi, e spendere di più nella spesa sociale, pensioni incluse. Soprattutto, non abbiamo mai detto di essere contro i prepensionamenti in Banca, anzi: abbiamo detto che sono i benvenuti, più volte, ponendo però la questione del turnover, cioè di quante persone sarebbero state assunte per ogni pensionato.

Lo abbiamo fatto in maniera infondata? Assolutamente no. Infatti, durante la riunione di fine settembre tra sindacati e direzione della Banca, la proposta è stata quella di un turn over del 24%. In poche parole, la Banca ha proposto di mandare in pensione 165 persone e di riassumerne 40, senza contare ipotesi di demansionamento in deroga ai contratti nazionali. Un’ipotesi irricevibile e che ha aperto una serie di riflessioni sul futuro dell’istituto e contro cui si sono schierati tutti i sindacati - esiste un bel volantino che lo dimostra - fintanto che non si è raggiunto questo accordo. Dunque, quelle che Rasero ha definito “polemiche viscide”, sono state al massimo un viscido tentativo di diminuire drasticamente il numero dei dipendenti, probabilmente per aumentare i profitti dei soci, usando lo scudo dei prepensionamenti, tentativo poi arginato dai sindacati.

Vogliamo sottolineare come Rasero metta questa cosa sul personale, e lo si capisce dai termini che usa nei nostri confronti, quando la nostra considerazione è stata una considerazione prettamente di politica industriale, ed è di questo che ci si dovrebbe occupare. Perché la banca perde 40 addetti in organico, anzi ne perde soltanto 40 grazie all’intervento dei sindacati, invece che 120. Ma sono comunque 40 posti di lavoro in meno: se li sommiamo a quello che succede nei call center, ai 40 posti a rischio alla Fra di Dusino, ai 100 alla Sta di San Martino, il panorama per l’occupazione astigiana risulta davvero tragico. Crediamo che il Sindaco dovrebbe essere preoccupato di questo invece che essere stizzito nei nostri confronti.

Infine, Rasero sostiene di averci detto queste cose in faccia. In realtà, l'unica cosa che ci ha detto chiaramente è che non avrebbe fatto il presidente della Banca - e poi l'ha fatto. In seguito, alle nostre legittime domande ha invece evitato di rispondere, arrivando una volta persino ad abbandonare il Consiglio comunale. Solo dopo essersi dimesso dalla presidenza della Banca, ritrovandosi suo malgrado a fare il Sindaco, ha cominciato a insultarci.

Può alzare la voce quanto vuole. Ma gli insulti non cancellano i fatti e non sostituiscono le risposte che continua a dovere alla città.

Mauro Bosia - Uniti si può