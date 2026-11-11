I Vespisti Moderni Asti conquistano il quarto posto al raduno nazionale Regina Tour in Veneto

Con 150 Vespa Club presenti in gara, i Vespisti Moderni Asti hanno conquistano il quarto posto nella competizione nazionale durante il 19° Raduno nazionale Regina Tour organizzato dal Vespa Club Montebelluna, in provincia di Treviso, sotto l'egida del Vespa Club d'Italia, lo scorso 7 e 8 novembre.

Il gruppo astigiano, guidato dal presidente Roberto Borsato, ha preso parte al raduno a partire dal sabato sera con la cena di gala al ristorante La Beccaccia di Cornuda.

Domenica il raduno si è spostato a Maser, con il ritrovo in piazza Madonna della Salute e la partenza per il tour "In giro per i Colli Asolani". L'itinerario ha previsto alcune soste enogastronomiche, prima del pranzo conclusivo e delle premiazioni.

Ed è proprio nella classifica nazionale per punti e chilometraggio che è arrivata la soddisfazione più grande per il gruppo astigiano, capace di piazzarsi al quarto posto su 150 Vespa Club partecipanti.

«È stata una bella esperienza, con tantissimi appassionati arrivati da tutta Italia», racconta Roberto Borsato, presidente dei Vespisti Moderni Asti, pieno di soddisfazione per il piazzamento ottenuto dalla squadra.

Intanto, per i Vespisti Moderni Asti, l'attività prosegue anche sul territorio astigiano. Sabato 14 novembre il club sarà impegnato nel supporto alla Colletta alimentare in corso Savona.

Il 12 dicembre, invece, la sede del club all'interno Circolo WayAssauto, ospiterà la riunione regionale dei Vespa Club del Piemonte. Ultimo appuntamento già in calendario, la tradizionale panettonata natalizia prevista per il 20 dicembre.