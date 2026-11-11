Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

In Tour

I Vespisti Moderni Asti conquistano il quarto posto al raduno nazionale Regina Tour in Veneto

Un vero successo per il club astigiano, che si posiziona quarto nella classifica nazionale su 150 Vespa Club presenti. Il 12 dicembre appuntamento con la riunione regionale

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

11 Novembre 2026 10:14:55

I Vespisti Moderni Asti conquistano il quarto posto al raduno nazionale Regina Tour in Veneto

Con 150 Vespa Club presenti in gara, i Vespisti Moderni Asti hanno conquistano il quarto posto nella competizione nazionale durante il 19° Raduno nazionale Regina Tour organizzato dal Vespa Club Montebelluna, in provincia di Treviso, sotto l'egida del Vespa Club d'Italia, lo scorso 7 e 8 novembre.

Il gruppo astigiano, guidato dal presidente Roberto Borsato, ha preso parte al raduno a partire dal sabato sera con la cena di gala al ristorante La Beccaccia di Cornuda.

Domenica il raduno si è spostato a Maser, con il ritrovo in piazza Madonna della Salute e la partenza per il tour "In giro per i Colli Asolani". L'itinerario ha previsto alcune soste enogastronomiche, prima del pranzo conclusivo e delle premiazioni.

Ed è proprio nella classifica nazionale per punti e chilometraggio che è arrivata la soddisfazione più grande per il gruppo astigiano, capace di piazzarsi al quarto posto su 150 Vespa Club partecipanti.

«È stata una bella esperienza, con tantissimi appassionati arrivati da tutta Italia», racconta Roberto Borsato, presidente dei Vespisti Moderni Asti, pieno di soddisfazione per il piazzamento ottenuto dalla squadra.

Intanto, per i Vespisti Moderni Asti, l'attività prosegue anche sul territorio astigiano. Sabato 14 novembre il club sarà impegnato nel supporto alla Colletta alimentare in corso Savona.

Il 12 dicembre, invece, la sede del club all'interno Circolo WayAssauto, ospiterà la riunione regionale dei Vespa Club del Piemonte. Ultimo appuntamento già in calendario, la tradizionale panettonata natalizia prevista per il 20 dicembre.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133