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Progetto

Asti, turismo sempre più accessibile ai disabili grazie al percorso 'gestito' dalla guida digitale

Presentata una nuova opportunità per facilitare la visita dei luoghi di interesse attraverso l'uso dello smartphone

Monica Jarre

11 Novembre 2026 07:35:00

Asti, turismo sempre più accessibile ai disabili grazie al percorso 'gestito' dalla guida digitale

«Una città davvero accogliente – ha osservato il sindaco di Asti Maurizio Rasero alla conferenza di presentazione del “Turismo accessibile” – è una città che offre a tutti la possibilità di conoscere e vivere il proprio patrimonio anche attraverso strumenti che favoriscano l’autonomia e la partecipazione di cittadini e visitatori». E, infatti, dall’11 novembre, ad Asti, il turismo è diventato accessibile a tutti grazie all’attivazione di una nuova guida digitale, un servizio promosso dal Comune e realizzato nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il bando “Metti in Comune l’inclusione”.

Il progetto è nato anche dal confronto con le associazioni e le realtà del territorio, coinvolte per individuare le reali esigenze di accessibilità e i luoghi da valorizzare. Con questo servizio, visionabile sul sito ufficiale, attraverso un’applicazione per smartphone Android e iOS e grazie alla geolocalizzazione, cittadini e turisti potranno individuare ventisei punti di interesse tra palazzi, torri, chiese, musei e resti dell’Asti romana e accedere a racconti e approfondimenti sul patrimonio storico e culturale astigiano potendo inoltre scegliere la modalità di fruizione più adatta alle proprie esigenze.

«Il turismo ad Asti è in costante crescita grazie anche al lavoro di promozione e alla collaborazione con l’Atl Langhe Monferrato Roero. Questo sviluppo – ha sottolineato l’assessore Riccardo Origlia presente alla conferenza stampa insieme all'assessora Eleonora Zollo – ci spinge a investire anche nella qualità dell’accoglienza perché una destinazione turistica deve saper rispondere alle esigenze di tutti». La guida utilizza la tecnologia Open Tale© sviluppata da Frame Multimedia Solutions e mette a disposizione diversi formati di contenuto: accanto alla tradizionale autoguida, infatti, sono disponibili audiodescrizioni per persone cieche o ipovedenti, video in Lingua dei segni per persone sorde o ipoacusiche con interprete in lingua italiana o americana oltre ad audioguide semplificate e con pittogrammi della Comunicazione Aumentativa Alternativa per persone con disabilità cognitive.

All’esperienza digitale saranno affiancati QR code per accedere rapidamente ai contenuti e il sito web permetterà di esplorare la città anche da casa e preparare il proprio itinerario. «Con la nostra tecnologia abbiamo voluto creare una guida semplice, intuitiva e modulare – ha concluso Marco Scuderi, amministratore di Frame Multimedia Solutions – capace di adattarsi alle esigenze di ciascuno e non il contrario; l’obiettivo è quello di offrire ad ogni visitatore una guida personalizzata che lo accompagni alla scoperta della città».

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