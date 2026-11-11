Asti, turismo sempre più accessibile ai disabili grazie al percorso 'gestito' dalla guida digitale

«Una città davvero accogliente – ha osservato il sindaco di Asti Maurizio Rasero alla conferenza di presentazione del “Turismo accessibile” – è una città che offre a tutti la possibilità di conoscere e vivere il proprio patrimonio anche attraverso strumenti che favoriscano l’autonomia e la partecipazione di cittadini e visitatori». E, infatti, dall’11 novembre, ad Asti, il turismo è diventato accessibile a tutti grazie all’attivazione di una nuova guida digitale, un servizio promosso dal Comune e realizzato nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il bando “Metti in Comune l’inclusione”.

Il progetto è nato anche dal confronto con le associazioni e le realtà del territorio, coinvolte per individuare le reali esigenze di accessibilità e i luoghi da valorizzare. Con questo servizio, visionabile sul sito ufficiale, attraverso un’applicazione per smartphone Android e iOS e grazie alla geolocalizzazione, cittadini e turisti potranno individuare ventisei punti di interesse tra palazzi, torri, chiese, musei e resti dell’Asti romana e accedere a racconti e approfondimenti sul patrimonio storico e culturale astigiano potendo inoltre scegliere la modalità di fruizione più adatta alle proprie esigenze.

«Il turismo ad Asti è in costante crescita grazie anche al lavoro di promozione e alla collaborazione con l’Atl Langhe Monferrato Roero. Questo sviluppo – ha sottolineato l’assessore Riccardo Origlia presente alla conferenza stampa insieme all'assessora Eleonora Zollo – ci spinge a investire anche nella qualità dell’accoglienza perché una destinazione turistica deve saper rispondere alle esigenze di tutti». La guida utilizza la tecnologia Open Tale© sviluppata da Frame Multimedia Solutions e mette a disposizione diversi formati di contenuto: accanto alla tradizionale autoguida, infatti, sono disponibili audiodescrizioni per persone cieche o ipovedenti, video in Lingua dei segni per persone sorde o ipoacusiche con interprete in lingua italiana o americana oltre ad audioguide semplificate e con pittogrammi della Comunicazione Aumentativa Alternativa per persone con disabilità cognitive.

All’esperienza digitale saranno affiancati QR code per accedere rapidamente ai contenuti e il sito web permetterà di esplorare la città anche da casa e preparare il proprio itinerario. «Con la nostra tecnologia abbiamo voluto creare una guida semplice, intuitiva e modulare – ha concluso Marco Scuderi, amministratore di Frame Multimedia Solutions – capace di adattarsi alle esigenze di ciascuno e non il contrario; l’obiettivo è quello di offrire ad ogni visitatore una guida personalizzata che lo accompagni alla scoperta della città».