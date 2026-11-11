Ferlisi replica alle accuse di Rasero: «Anch'io sono in Consiglio dal 1998 e avrei tante altre cose da ricordare»

Riceviamo e pubblichiamo

Ho letto le dichiarazioni del sindaco Rasero, che ha definito «vergognoso» il comportamento dell'opposizione, sostenendo di non aver mai assistito a una cosa simile nei suoi anni di presenza in Consiglio comunale. Anch'io sono in Consiglio comunale dal 1998 e, in tanti anni di esperienza amministrativa, non ricordo di aver mai assistito a un atteggiamento così altezzoso, di superiorità e di chiusura nei confronti di consiglieri eletti dai cittadini.

Consiglieri che hanno posto domande precise e legittime, sollevato questioni fondate e chiesto chiarimenti senza ricevere risposte adeguate. La nostra non è stata una scelta infantile, né una fuga dalle responsabilità. È stata una protesta politica e istituzionale, maturata dopo aver constatato l'impossibilità di ottenere un confronto reale.

E poi c'è un dato che dovrebbe far riflettere: meno di 40 minuti per approvare tutte le pratiche, Bilancio compreso. Quaranta minuti per approvare un documento fondamentale, che dovrebbe indicare le priorità, gli investimenti, i servizi e il futuro della nostra città. Davvero il problema era l'assenza dell'opposizione oppure ci si è semplicemente accontentati di arrivare rapidamente all'approvazione degli atti, senza un vero confronto sui loro contenuti?

Mi ha colpito anche il silenzio di una maggioranza che sembra aver rinunciato al proprio ruolo di confronto e discussione, lasciando al sindaco il compito di parlare e decidere per tutti. Il sindaco ama ripetere che amministra pensando ai cittadini. Ma amministrare nell'interesse della città significa anche ascoltare, rispondere, accettare le osservazioni e rispettare chi rappresenta idee diverse.

E, a proposito di cose mai viste dal 1998, mi verrebbe da chiedere al sindaco: quante cose, invece, in questi anni non si sono viste ad Asti? Quante domande sono rimaste senza risposta? Quante promesse non sono state mantenute? Quante occasioni sono state perse? Quanti problemi dei cittadini sono ancora lì, irrisolti?

Forse, prima di scandalizzarsi per una protesta dell'opposizione, sarebbe opportuno interrogarsi anche su tutto ciò che in questa città non si è fatto, non si è affrontato o si è preferito non vedere. Il Consiglio comunale non è il luogo in cui una maggioranza deve semplicemente ratificare le decisioni del sindaco. È il luogo del confronto democratico, del controllo e della responsabilità nei confronti dei cittadini.

La nostra assenza da quella seduta non cancella le nostre responsabilità e non significa rinunciare al nostro ruolo. Ma il rispetto delle istituzioni non può essere preteso soltanto dall'opposizione: deve essere praticato innanzitutto da chi governa.

Maria Ferlisi - capogruppo Partito Democratico