La Fiera di San Baudolino festeggia 40 edizioni: Alessandria celebra le eccellenze del territorio

La Fiera di San Baudolino ha festeggiato sabato 7 e domenica 8 novembre la sua 40ª edizione. Per due giorni il centro cittadino si è animato con bancarelle, esposizioni e occasioni di degustazione dedicate ai prodotti tipici: tartufi, vini, funghi, salumi, formaggi, miele, ortofrutta e cioccolato. Tra le novità di questa edizione il debutto della “Via dei Sapori” in via San Lorenzo, un percorso promosso da Procom-Confesercenti per raccontare il patrimonio enogastronomico alessandrino attraverso prodotti De.C.O. e specialità locali, dalla pasticceria agli agnolotti, fino ai vini e alle birre artigianali.

La torta e il brindisi in occasione dei 40 anni della manifestazione

Sul palcoscenico il protagonista della tradizionale Mostra Regionale, il Tartufo, sono stati premiati i migliori esemplari presentati da cercatori e associazioni. Il riconoscimento per il miglior esemplare unico è andato a Gino Scillo di Alessandria, con un tartufo bianco di 140 grammi. L’Associazione Liberi Tartufai Ovadesi ha conquistato il premio per il miglior gruppo di tartufo bianco, con un piatto da 408 grammi, mentre il premio al cercatore è stato assegnato ad Antonella Scaglia di Pareto, con 268 grammi. Per il miglior gruppo di tartufo nero è stata premiata l’Associazione Tartufai del Monferrato, con 288 grammi.

Non sono mancati gli approfondimenti dedicati alla tartuficoltura, con un incontro sulle nuove sfide del settore, dal rapporto tra cercatore e cane ai cambiamenti climatici, fino alle opportunità di promozione internazionale del tartufo alessandrino.

A Palazzo del Monferrato, invece, i protagonisti sono stati i vini delle province di Alessandria e Asti, con “Vini a Palazzo”, le degustazioni curate da AIS Piemonte e diverse masterclass dedicate alle denominazioni del territorio, tra cui Asti DOCG e Brachetto d’Acqui DOCG. Spazio anche al riso piemontese, all’olio extravergine d’oliva e alle specialità della panificazione e della pasticceria.

Tra le proposte gastronomiche, i visitatori hanno potuto assaggiare piatti della tradizione come l’Agnolotto di Alessandria De.C.O., i Salamini di vacca della Fraschetta, la zuppa di ceci di Merella e le focacce della fiera, accanto a rivisitazioni più originali come il “Sushi Mandrogno”. La manifestazione ha coinvolto anche scuole e realtà formative del territorio, con laboratori di cioccolateria e iniziative dedicate alla produzione alimentare.

Il weekend, organizzato dal Comune di Alessandria con il contributo della Camera di Commercio Alessandria-Asti, della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha coinvolto numerose associazioni di categoria, consorzi di tutela, enti e produttori locali.

«La Fiera di San Baudolino ha confermato di essere un’importante vetrina per promuovere le molteplici eccellenze agroalimentari del territorio alessandrino e non solo», ha commentato Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio Alessandria-Asti, ringraziando organizzatori, collaboratori ed espositori.