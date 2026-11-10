L'ex sindaca di Roma Virginia Raggi apre gli appuntamenti del Movimento 5 Stelle di Asti in vista delle comunali

Un affollato incontro al Foyer delle Famiglie di Asti ha aperto il ciclo di appuntamenti del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni amministrative, vedendo protagonista l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi. Moderato dall'avvocato Alberto Pasta e introdotto dai rappresentanti locali Massimo Cerruti (consigliere comunale), Giorgio Spata e Simone Mastrolia, l'evento ha visto la partecipazione della consigliera Vittoria Briccarello e del candidato sindaco del campo progressista Michele Miravalle.

Ripercorrendo le tappe della propria esperienza pubblica, l'ex prima cittadina ha spiegato come il suo impegno politico sia nato non nelle segreterie di partito, ma dalla quotidianità di madre nella periferia romana. La constatazione dei disservizi urbani e la reazione sbrigativa delle istituzioni municipali di fronte alle proteste dei residenti la spronarono ad avvicinarsi ai primi banchetti del Movimento 5 Stelle, entrando all'opposizione in Campidoglio nel 2013 e alla guida della città nel 2016. Ricordando quel periodo, Raggi ha raccontato: «Nel 2010, quando è nato mio figlio, ho iniziato a vivere il quartiere con la carrozzina e mi sono resa conto dei problemi quotidiani, dai parapedonali mancanti ai bus che non arrivavano alla stazione». Ha poi aggiunto che, dinanzi alle prime petizioni popolari, i funzionari dell'epoca «ci chiesero chi ci mandasse, convinti che fossimo un gruppo legato a qualche avversario politico».

Ampio spazio è stato dedicato alla complessa gestione burocratica e finanziaria della Capitale, tra sblocchi di fondi per la manutenzione del verde e interventi sulle partecipate. Raggi ha rivendicato il salvataggio dell'azienda dei trasporti Atac da un passivo ereditato di 1,3 miliardi di euro, sottolineando che «i creditori chiedevano di portare i libri in tribunale, ma con il concordato preventivo in continuità abbiamo risanato i conti, preservato dodicimila posti di lavoro e rinnovato la flotta degli autobus».

Tra le azioni più rilevanti del suo mandato figura anche il ripristino della legalità con la demolizione delle villette abusive del clan Casamonica all'Acquedotto Felice nel 2018. Allo stesso modo, il ritiro della candidatura per le Olimpiadi del 2024 è stato difeso richiamando l'enorme debito pregresso di Roma e rigettando la logica dei grandi eventi: «Se un'infrastruttura serve a una comunità, lo Stato e gli enti locali devono finanziarla e costruirla nei bilanci ordinari, non usare i grandi eventi come pretesto per bypassare le procedure di controllo e generare debiti per chi verrà dopo».

L'incontro, molto partecipato dal pubblico astigiano, ha affrontato anche temi etici e di attualità locale e nazionale, compresa una stoccata al sindaco di Asti Maurizio Rasero per il suo doppio incarico da primo cittadino e presidente di banca - lasciato solo alcuni giorni fa - a fronte della scelta dell'ex sindaca romana di sospendersi dall'albo degli avvocati durante il mandato. Sul fronte dell'istruzione e del welfare, Raggi ha criticato la deriva aziendalista della scuola e i tagli ai servizi pubblici a favore della spesa militare. «La scuola deve formare cittadini liberi e dotati di senso critico, capaci di pretendere salari dignitosi e di rifiutare lo sfruttamento».