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Viabilità

Sicurezza stradale ad Asti, riflettori puntati sull'attraversamento pedonale di corso Palestro

Il consigliere comunale Malandrone chiede all'amministrazione di valutare lo spostamento delle strisce rispetto alla rotatoria con viale Pilone

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

10 Novembre 2026 10:17:47

Sicurezza stradale ad Asti, riflettori puntati sull'attraversamento pedonale di corso Palestro

Le strisce pedonali nei pressi della rotonda tra corso Palestro e viale Pilone

La sicurezza dell'attraversamento pedonale in corso Palestro è oggetto di un'interrogazione della lista civica Ambiente Asti. Il consigliere comunale Mario Malandrone ha depositato un'interrogazione per segnalare la pericolosità del passaggio collocato sul lato destro, immediatamente dopo l'intersezione con la rotatoria di viale Pilone. Nel documento si raccolgono le segnalazioni di diversi cittadini che hanno evidenziato la potenziale pericolosità della vicinanza tra la rotonda e l'attraversamento pedonale.

La questione riguarda le dinamiche di manovra dei veicoli. I conducenti impegnati nella svolta a destra verso corso Palestro devono prestare attenzione al traffico proveniente da sinistra, con il concreto rischio di non individuare tempestivamente eventuali pedoni pronti ad attraversare. Secondo quanto riferito dai residenti, tale criticità è aumentata a seguito dell'introduzione della rotatoria.

A rendere particolarmente urgente un intervento è la forte presenza di minori nel tratto interessato. L'attraversamento viene infatti utilizzato quotidianamente dagli alunni della scuola Jona nel tragitto per raggiungere o lasciare l'istituto. Con l'interrogazione si chiede all'amministrazione comunale di avviare verifiche immediate e valutare possibili soluzioni. Il documento chiede se la giunta sia a conoscenza del problema e se intenda incaricare la polizia locale, che ha sede a poche centinaia di metri dall'incrocio, e gli uffici competenti per un sopralluogo.

Tra le opzioni ipotizzate vi è lo spostamento delle strisce pedonali in una posizione che garantisca maggiore sicurezza, con l'ulteriore richiesta di conoscere i tempi previsti per l'attuazione degli interventi a tutela degli studenti.

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