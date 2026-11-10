Consiglio comunale, la minoranza ancora fuori dall'aula mentre si approva il bilancio salutando la vicesindaca Stefania Morra

Ad Asti, l'ultimo Consiglio comunale dedicato all'approvazione del bilancio di previsione 2027-2029 dell'amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Rasero si è concluso in meno di 40 minuti, lunedì sera, con l'approvazione da parte della maggioranza all'unanimità dei presenti, 21 voti favorevoli su 21. La seduta è stata però segnata dal clima di forte scontro politico dovuto alla scelta dei gruppi consiliari di minoranza di non entrare in aula, ancora una volta come già avvenuto nelle precedenti serate, per protestare contro l'operato della Giunta nella gestione dell'intera pratica.

In un'aula semideserta, sul fronte dell'opposizione l'unico ad aver scelto di rimanere al suo posto è stato il consigliere Roberto Migliasso della lista Prendiamoci cura di Asti, ormai figura di "opposizione dell'opposizione" e già indicato come capolista della nuova formazione Goria Sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative.

Attraverso una nota congiunta diffusa a firma della consigliera Maria Ferlisi e dei colleghi Miravalle, Briccarello, Cerruti, Pafundi, Malandrone, Saracco, Crivelli, Miroglio, Sutera e Bosia, la minoranza ha rivendicato che «non si tratta di una fuga dal confronto, ma di una protesta motivata». L'abbandono dell'aula è stato spiegato come una scelta sofferta ma necessaria a seguito della bocciatura della questione pregiudiziale presentata dal consigliere Miravalle e della mancata risposta ai chiarimenti richiesti dal consigliere Sutera in merito a un emendamento tecnico presentato dalla stessa Giunta. L'opposizione ha sottolineato che l'amministrazione avrebbe dovuto illustrare dettagliatamente i contenuti delle modifiche al bilancio e consegnare gli schemi aggiornati, mai ricevuti dai consiglieri. Rifiutando che il dibattito democratico venga ridotto «a un mero adempimento formale», la minoranza ha precisato che, conclusa questa «brutta pagina, tornerà a partecipare ai lavori consiliari con un'opposizione rigorosa ma costruttiva».

Ad aprire le repliche della maggioranza è stata la vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici e Bilancio Stefania Morra, arrivata alla sua ultima seduta consiliare prima di concludere l'esperienza con l'amministrazione Rasero per assumere l'incarico di dirigente in Provincia a seguito di un concorso pubblico. Nel suo discorso, Morra ha ringraziato espressamente il consigliere Migliasso per essere rimasto in aula ad ascoltare la presentazione, ricordando che «per poter rispondere bisogna prima saper ascoltare», a differenza degli altri consiglieri di minoranza che hanno preferito non presentarsi nemmeno nelle sere dedicate ai loro interventi.

Respingendo l'idea di avere fretta di «fare gli scatoloni», l'assessora ha ribadito l'impegno profuso con pazienza e determinazione nell'interesse collettivo della città. Morra ha quindi risposto nel merito a Migliasso sulla gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità e sul recupero coattivo delle sanzioni stradali, ricordando che l'affidamento alla società Maggioli per il periodo 2023-2025 (per un valore presunto di circa 13,8 milioni di euro e con un ribasso del 7,95%) permetterà di recuperare risorse preziose.

Nel suo intervento, anche il sindaco Maurizio Rasero ha elogiato il comportamento istituzionale del consigliere Roberto Migliasso, apprezzandone sia il merito della pluriennale battaglia sul recupero dei crediti non riscossi per sbloccare risorse a favore dei servizi sociali, sia la scelta di restare in aula a differenza del resto della minoranza. Il primo cittadino ha poi criticato duramente la protesta dell'opposizione: «Sono in quest'aula dal 1998 e non ho mai visto una cosa vergognosa di questo tipo che non fa onore al Consiglio».

Rasero ha respinto le accuse di aver affrettato i tempi del bilancio evidenziando che anche altre amministrazioni, come quella del sindaco Lorusso a Torino, stanno presentando i propri documenti finanziari in questi giorni. Il sindaco ha inoltre aggiunto che tra le file della minoranza uscita dall'aula «sono emerse evidenti divisioni e divergenze d'opinione, ascoltate da chi si trovava nell'androne del municipio».

Particolarmente intenso è stato il saluto finale che il sindaco ha rivolto a Stefania Morra. Rievocando gli inizi della loro conoscenza nel 2004 in Provincia, quando Morra muoveva i primi passi «da giovane ingegnere nei cantieri con gli stivaletti facendosi rispettare per la profonda competenza tecnica», Rasero ha tenuto a precisare che il nuovo ruolo dirigenziale conquistato in Provincia è il frutto di un concorso pubblico.

Poi, andando oltre il suo ruolo politico, ha voluto ribadire ai presenti l'importanza che ha avuto la vicesindaca Morra nel suo mandato amministrativo sia come tecnico sia come persona: «Probabilmente le donne per me hanno avuto un ruolo marginale. Anche se ne ho ammirate tante, ho fatto i complimenti a tante, hanno sempre perso perché il paragone che avevo in casa è quello di una donna che si alzava alle 5 del mattino per lavorare, che pensava alla famiglia, al lavoro e a tante altre cose: mia madre. Per me, davanti a mia madre, mai nessuno è arrivata. Probabilmente l'amore e l'affetto verso mia madre è stato avvicinato dalla mia tata, che è la persona che mi ha insegnato le parole, a leggere e tante altre cose. Poi c'era probabilmente il vuoto. Ecco, posso dire che su quel podio Stefania è entrata a gamba tesa e che è stata, in questi 9 anni, una delle donne più importanti della mia vita. Mi ha dato tanto, mi ha calmato quando ero magari arrabbiato o facevo determinate altre cose, mi ha saputo richiamare coi piedi per terra quando volavo troppo alto ed è stata la giusta spalla che auguro di avere in futuro a qualsiasi altro sindaco. Grazie Stefania».

Durante la riunione di lunedì è stato anche osservato un minuto di silenzio per ricordare la figura dell'imprenditore Pier Paolo Ruscalla, già presidente della Tubosider Spa, scomparso ieri a 72 anni.