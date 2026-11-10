Lunedì 16 al Cardinal Massaia un percorso gratuito di screening con Asl AT e i volontari di SOS Diabete

La postazione Asl AT con i volontari di SOS Diabete durante la Giornata del Diabete dell'anno scorso
Il diabete può diventare una minaccia seria per la nostra salute se non adeguatamente controllato, può danneggiare nel tempo cuore, reni, occhi, vasi sanguigni e nervi.
Ma non sempre i sintomi sono evidenti, per uqesto rimane fondamentale la prevenzione. Conoscere il proprio livello di rischio e intervenire su ciò che è modificabile, consente di agire in modo preventivo e ritardare la comparsa del diabete di tipo 2.
Lunedì 16 novembre, dalle 8.30 alle 12 al piano -1 del Cardinal Massaia, l'Asl AT propone un percorso di screening gratuito in occasione della Giornata mondiale del Diabete, che cade ogni anno il 14 novembre. Quest'anno il tema proposto è “Early action on diabetes”, ovvero “agire precocemente sul diabete”.
L'obiettivo è promuovere stili di vita salutari, per favorire il benessere fisico e ridurre il rischio di insorgenza della malattia, consapevoli dei fattori di rischio.
Il percorso, ideato dai medici e dal personale infermieristico della Struttura complessa di Malattie Endocrine e del Metabolismo, diretta dal dottor Alessandro Piovesan, prevede la misurazione dei parametri biometrici, la determinazione della glicemia capillare e la compilazione del Diabetes Risk Score.
Attraverso otto domande, il questionario consente di stimare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 nei successivi dieci anni nelle persone che non hanno già una diagnosi della malattia. A chi presenterà un rischio stimato elevato verrà offerto un colloquio informativo su stili di vita salutari.
Verrà anche illustrata l'importanza del movimento insieme ai fisioterapisti dell’Asl AT e la dottoressa RaffaellaMarmo, responsabile dell’Area Riabilitativa della Direzione delle Professioni Sanitarie. Verrà proposto un breve questionario sulle abitudini motorie, oltre a una scala di autovalutazione del rischio di caduta. Saranno inoltre illustrati inoltre i programmi di Attività Fisica Adattata e dei Gruppi di Cammino dell'Asl AT.
Alla prevenzione si affianca l’attività della Struttura complessa di Malattie Endocrine e del Metabolismo che segue oltre 16.000 pazienti con diabete.
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