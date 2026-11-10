Lunedì 16 al Cardinal Massaia un percorso gratuito di screening con Asl AT e i volontari di SOS Diabete

Il diabete può diventare una minaccia seria per la nostra salute se non adeguatamente controllato, può danneggiare nel tempo cuore, reni, occhi, vasi sanguigni e nervi.

Ma non sempre i sintomi sono evidenti, per uqesto rimane fondamentale la prevenzione. Conoscere il proprio livello di rischio e intervenire su ciò che è modificabile, consente di agire in modo preventivo e ritardare la comparsa del diabete di tipo 2.

Lunedì 16 novembre, dalle 8.30 alle 12 al piano -1 del Cardinal Massaia, l'Asl AT propone un percorso di screening gratuito in occasione della Giornata mondiale del Diabete, che cade ogni anno il 14 novembre. Quest'anno il tema proposto è “Early action on diabetes”, ovvero “agire precocemente sul diabete”.

L'obiettivo è promuovere stili di vita salutari, per favorire il benessere fisico e ridurre il rischio di insorgenza della malattia, consapevoli dei fattori di rischio.

Il percorso, ideato dai medici e dal personale infermieristico della Struttura complessa di Malattie Endocrine e del Metabolismo, diretta dal dottor Alessandro Piovesan, prevede la misurazione dei parametri biometrici, la determinazione della glicemia capillare e la compilazione del Diabetes Risk Score.

Attraverso otto domande, il questionario consente di stimare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 nei successivi dieci anni nelle persone che non hanno già una diagnosi della malattia. A chi presenterà un rischio stimato elevato verrà offerto un colloquio informativo su stili di vita salutari.

Verrà anche illustrata l'importanza del movimento insieme ai fisioterapisti dell’Asl AT e la dottoressa Raffaella Marmo, responsabile dell’Area Riabilitativa della Direzione delle Professioni Sanitarie. Verrà proposto un breve questionario sulle abitudini motorie, oltre a una scala di autovalutazione del rischio di caduta. Saranno inoltre illustrati inoltre i programmi di Attività Fisica Adattata e dei Gruppi di Cammino dell'Asl AT.

Alla prevenzione si affianca l’attività della Struttura complessa di Malattie Endocrine e del Metabolismo che segue oltre 16.000 pazienti con diabete.