Il sacro tra padre e figlia, l’arte contemporanea incontra il Barocco

Il legame tra un padre e una figlia, l’eredità artistica e spirituale, il dialogo tra passato e presente. Sono i temi al centro di “L’origine. Il sacro tra padre e figlia”, la mostra promossa dall’associazione A.l.e.r.a.mo. Aps di Moncalvo e dal Centro Studi San Giuseppe di Alba, inaugurata lo scorso 24 ottobre nella chiesa barocca di San Giuseppe, dove resterà allestita fino al 6 gennaio.

L’esposizione si inserisce nel programma della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e rende omaggio a due figure importanti della pittura piemontese: Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, di cui ricorrono i 400 anni dalla morte, e la figlia Orsola Maddalena Caccia, nel 350° anniversario della scomparsa. Due ricorrenze che diventano lo spunto per una riflessione più ampia sul rapporto tra generazioni, sulla trasmissione delle radici e sulla possibilità di trasformare un’eredità in qualcosa di nuovo.

Il progetto, inizialmente destinato al Museo di Moncalvo, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento, ha trovato nella chiesa di San Giuseppe una cornice di particolare pregio. Qui le opere contemporanee dialogano con gli elementi architettonici e decorativi dell'edificio, in un confronto tra linguaggi e sensibilità differenti.

«Il bianco è il fil rouge dell’esposizione», spiega Giancarlo Boglietti (in foto), art director della mostra. L’allestimento utilizza grandi cerchi bianchi, trasparenze e velature, insieme a griglie metalliche che sostengono le opere senza nascondere gli elementi della chiesa. L’obiettivo è far convivere arte contemporanea e patrimonio storico, lasciando che entrambi mantengano la propria identità.

Il sacro, in questo percorso, non viene inteso soltanto come esperienza religiosa, ma anche come luogo simbolico di trasmissione, appartenenza e ricerca. Il rapporto tra padre e figlia diventa così una chiave per interrogarsi su ciò che si riceve dalle generazioni precedenti e su come ciascuno possa rielaborarlo attraverso la propria esperienza.

«Attraverso la poetica di ogni singola opera si è creato un percorso, una narrazione che sottolinea i diversi aspetti affrontati dagli artisti – osserva Maria Rita Mottola, presidente di A.l.e.r.a.mo. Aps –. La sequenza permette al visitatore di sentirsi partecipe, di porsi delle domande e magari di trovare delle risposte. L’arte deve parlare, essere prima di tutto ascoltata e interpretata nel vissuto di ciascuno, senza pregiudizi».

All’inaugurazione, accompagnata dalle musiche di Brahms eseguite al pianoforte da Angelica Nova, hanno partecipato autorità e rappresentanti delle istituzioni, tra cui Stefania Manassero, consigliere comunale di Alba in rappresentanza del sindaco, il consigliere regionale Daniele Sobrero e Alex Iberti, presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Presenti anche la critica d’arte Giuliana Romano Bussola, che segue e accompagna le iniziative culturali dell’associazione moncalvese, e gli artisti coinvolti nel progetto.

A chiudere il vernissage, il dono del Centro Studi San Giuseppe agli artisti: un oggetto in vetro riciclato realizzato da Cristina Rolando, seguito da un brindisi. Proprio Roberto Cerrato, presidente del Centro Studi, ha proposto di prolungare l'esposizione fino all’Epifania, così da accompagnare non soltanto il calendario della Fiera del Tartufo, ma anche quello della mostra di presepi curata da Cristina Rolando, in programma dall’8 dicembre. Un’occasione in più per visitare un percorso che mette in dialogo la ricerca artistica di oggi con la storia e la bellezza di un luogo antico.

La chiesa di San Giuseppe si trova in via Vernazza – piazzetta San Giovanni Paolo II Alba (CN) – a cento metri dall’Ufficio Turistico. La mostra è visitabile il lunedì dalle 10 alle 13, il venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Nelle domeniche 15, 22 e 29 novembre la mattina si terranno concerti promossi da Alba Music Festival e quindi la mostra sarà visitabile al pomeriggio.