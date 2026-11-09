Montechiaro ha celebrato il tartufo bianco con una fiera ricca di eventi

Montechiaro d’Asti ha celebrato il suo prodotto più prezioso con la 38ª Fiera nazionale del tartufo bianco del Monferrato, che sabato 7 e domenica 8 novembre ha animato il paese con un fine settimana dedicato alle eccellenze gastronomiche, alle tradizioni e alla cultura locale.

La manifestazione si è aperta sabato sera con i “Voltoni del gusto”, illuminati a festa per accogliere stand gastronomici, piatti al tartufo preparati dalle Pro loco del territorio, proposte di street food, degustazioni di vini locali e gin artigianali, accompagnati dalla musica dal vivo.

Domenica la fiera si è sviluppata tra piazza del Municipio, via Maestra, via Gerardi e i caratteristici voltoni, con la mostra mercato del tartufo e dei prodotti agricoli e gastronomici autunnali, affiancata da bancarelle, artigianato, hobbistica e stand delle Pro loco. Tra le iniziative anche una dimostrazione pratica di cerca del tartufo nella tartufaia didattica, a cura dell'Atam.

Ampio spazio è stato riservato alla storia e alle tradizioni di Montechiaro. Nella ex sede del Comitato Palio, lungo la via dei Voltoni, sono state allestite mostre dedicate ai cinquant'anni dalla partecipazione del paese al Palio di Asti, con una personale di Carla Novello, l'esposizione dei martelli storici di Antonio Casarin e un ricordo di Gianmarco Rebaudengo, rettore storico del Comitato. Ad accogliere i visitatori arrivati con il treno storico Centoporte alla stazione ferroviaria sono stati musici e sbandieratori di Montechiaro, protagonisti anche di uno spettacolo che ha messo in evidenza il ricambio generazionale all'interno del gruppo, impegnato a tramandare una tradizione che nel 2027 raggiungerà il traguardo dei cinquant'anni dalla fondazione, avvenuta nel 1977 per iniziativa di Ernestino Rebaudengo.

A completare il programma, un'esposizione di Ferrari, Lamborghini e altre auto di prestigio all'inizio di via Vittorio Emanuele e gli spettacoli degli artisti di strada. Nel pomeriggio, il pubblico ha potuto assistere anche al live show di Marco Berry.

Uno dei momenti centrali della giornata è stata, alle 12, la premiazione dei migliori esemplari di tartufo bianco e dei piatti presentati dai trifolao. Per la categoria dedicata al miglior esemplare di tartufo bianco nostrano, intitolata alla memoria di Ugo Mensio, il primo premio è andato a Davide Curzietti, mentre il secondo e il terzo non sono stati assegnati. Curzietti si è aggiudicato anche il primo premio per il miglior piatto al tartufo bianco, seguito da Inquartana e Lodola.

Nella categoria riservata ai trifolao di Montechiaro, il primo posto per il miglior esemplare è andato a Samuel Ferrero, il secondo a Marco Ferrero e il terzo a Pietro Ferrero.

Alla premiazione erano presenti l’onorevole Marcello Coppo, il consigliere regionale Sergio Ebarnabo, il vicepresidente della Provincia di Asti Davide Migliasso, il presidente del Gal Daniele Basso e numerosi sindaci e rappresentanti dei paesi vicini.

Particolarmente apprezzato il gesto di Curzietti, che ha scelto di devolvere alla scuola locale una somma di denaro legata al premio ricevuto. Il trifolao ha inoltre voluto ricordare Giovanni Panzini, figura molto stimata a Montechiaro e legata anche alla storica pasticceria del paese, riconoscendogli pubblicamente il merito di averlo introdotto nel mondo della cerca del tartufo.

Dopo il pranzo al PalaTartufo, curato dalla Pro loco, e nei ristoranti del paese, la manifestazione ha concluso un fine settimana che ha richiamato appassionati e visitatori, confermando il legame tra Montechiaro, il tartufo e le tradizioni del Monferrato.