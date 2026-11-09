Alla Chiesa di San Pietro va in scena il gruppo artistico Il Dusio d'Oro in occasione del Bagna Cauda Day

In occasione del Bagna Cauda Day, il gruppo artistico "Il Dusio d'Oro" proporrà lo spettacolo teatrale "140° Articolo della Costituzione Italiana: il Piemonte è solidamente fondato sulla Bagna Cauda". L'appuntamento è per domenica 22 novembre alle 18, nel salone dell'Oratorio della chiesa di San Pietro in corso Genova 14.

La vicenda è ambientata in una trattoria dove la bagna cauda è la protagonista assoluta del menu e accompagna la quotidianità dei personaggi. Tra le mura del locale si intrecciano le vite e le vicissitudini dei protagonisti, che hanno come unica parente prossima una sorella trasferitasi nella lontana America. Tra equivoci e commensali occasionali, tutto sembra procedere normalmente, almeno fino a quando un avventore straniero scopre la bagna cauda.

Una divertente commedia in dialetto piemontese accompagnata da una cena in compagnia, il cui ricavato della serata sarà completamente devoluto alla Caritas di Asti.

Al termine dello spettacolo è prevista una cena dedicata a uno dei piatti simbolo della tradizione piemontese. Il menu comprende affettati misti, bagna cauda nella versione "Come Dio comanda" oppure "Atea", verdure cotte e crude, uovo, tortellini in brodo, dolce, grappa, caffè, Barbera e Moscato d’Asti.