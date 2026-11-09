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L'appello

Da mesi al buio sulle strisce: «Qui si attraversa accendendo la torcia del cellulare»

All'ingresso di Portacomaro Stazione l'illuminazione sulla SS 457 è guasta da settembre nonostante le segnalazioni fatte

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

09 Novembre 2026 11:09:58

L'attraversamento pedonale al buio a Portacomaro stazione

L'attraversamento pedonale a Portacomaro stazione dove la luce è guasta da settimane

Dal mese di settembre l'illuminazione delle strisce pedonali all'ingresso di Portacomaro stazione, sulla SS 457 — una delle strade più trafficate del territorio astigiano — è fuori uso. Con il cambio dell'ora e l'arrivo dell'autunno, il problema è diventato fortemente sentito dai residenti, che si sarebbero aspettati quanto meno un tempestivo intervento di ripristino.

Invece, almeno fino a ieri sera, l'attraversamento pedonale continuava a rimanere nel buio più totale, creando un evidente pericolo per i pedoni e per chi abita a ridosso della carreggiata. «Avevo segnalato il problema a Comune, Provincia e Anas, ma fino a ieri non è stato fatto nulla — commenta una residente che, stanca di aspettare, ha deciso di lanciare un appello tramite il nostro giornale — L'Anas mi ha scritto che non è di sua competenza e, a quanto pare, anche la Provincia non risulta responsabile di quella luce».

Manca all'appello il Comune, che avrebbe ricevuto la segnalazione molti giorni fa senza però sortire il risultato sperato. «Non è possibile che ci vogliano mesi per riattivare una luce pubblica in un punto così pericoloso — continua la signora — Ci sono persone che, al buio, sono costrette a farsi luce con il telefonino per farsi notare dalle auto in transito. Solo l'altro giorno una mamma con un bimbo ha dovuto attraversare usando la torcia dello smartphone. Chiedo quindi all'ente competente di risolvere il guasto una volta per tutte».

Attualmente, l'unica fonte di luce che garantisce un minimo di visibilità per chi cammina in quella zona arriva dal vicino distributore di carburante. Tuttavia, considerando che la strada è già stata teatro in passato di numerosi incidenti d'auto, anche mortali, la riattivazione dell'impianto di illuminazione dovrebbe rappresentare una priorità assoluta. Ma, ad oggi, la situazione resta immutata.
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