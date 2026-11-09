Zonta Club di Asti propone sedici appuntamenti di attivismo contro la violenza sulle donne

Appuntamenti per sedici giorni di iniziative mirate a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza contro le donne, diffondere la cultura del rispetto e promuovere consapevolezza.

Anche quest'anno lo Zonta Club di Asti aderisce alla campagna internazionale dei "16 Giorni di attivismo contro la violenza sulle donne", in programma dal 25 novembre al 10 dicembre, con un calendario di appuntamenti che coinvolgerà Asti e comuni nella provincia.

Un percorso di testimonianze e momenti di approfondimento che prenderà il via già sabato 14 novembre, con un'anteprima in piazza San Secondo ad Asti. Dalle 10 sarà allestito il punto informativo Golden Zeta, durante il quale verrà distribuito materiale di sensibilizzazione e saranno raccolte testimonianze anonime sulla violenza contro le donne, in collaborazione con il Centro Antiviolenza L'Orecchio di Venere. I racconti raccolti saranno successivamente esposti al pubblico nel corso dei 16 giorni di attivismo.

Il secondo appuntamento è per venerdì 20 novembre, alle 18, alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti. Al centro dell'incontro organizzato da Z Club ci sarà il tema "La tutela delle donne: evoluzione legislativa e culturale". A intervenire saranno l'avvocata Maura Lanfranco e il giudice minorile dottor Bollati, per un dialogo dedicato alla comprensione e all'approfondimento degli strumenti legislativi e culturali a tutela delle donne.

Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, sono previste diverse iniziative. Zonta porterà uno striscione alla Provincia con il messaggio "Per un mondo migliore per donne e ragazze", mentre la Prefettura sarà illuminata di arancione, colore simbolo della campagna.

Nella stessa giornata, alle 17, sarà presentato il libro "La donna senza rossetto" di Carmela Bruscella, in via Bonzanigo 46 ad Asti, in collaborazione con la Fratellanza dei Militari in Congedo.

Il programma proseguirà domenica 29 novembre a Calosso con l'appuntamento "Giù le mani dalle donne". Il ritrovo è alle 16.30 alla Panchina di Gioia e alle 17 si terrà un incontro al Salone Don Monticone.

La tappa conclusiva del calendario di appuntamenti sarà giovedì 10 dicembre, alle 15, al Polo Universitario Rita Levi Montalcini di Asti, nel piazzale De André. L'incontro, dal titolo "Le stanze protette. Il ruolo del presidio di ascolto dei soggetti vulnerabili", sarà organizzato in forma di interclub da Zonta Club Asti, Zonta Club Alba Langhe Roero e Soroptimist Club Asti.

L'appuntamento si svolgerà in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Asti, il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Asti.