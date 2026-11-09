«Asti non crede nello sport»: esplode il caso dello stadio Censin Bosia

Torna al centro dell’attenzione politica lo stadio Censin Bosia, edificato nel 1932 e, in particolare, le sue tribune, la loro sicurezza, il loro mancato utilizzo e le conseguenze in termini economici. A sollevare la questione è stata la lista civica “Città Amica” che insieme ai referenti di Azione, Roberto Marmo e Mario Bovino, ha voluto richiamare l’attenzione sulle condizioni e sulle pericolosità della struttura. «Stiamo facendo una ricognizione di quello che va e che non va ad Asti e le tribune storiche dello stadio non sono più agibili. Il cemento sta franando – ha esordito Mauro Cuniberti – e questo, oltre che per la sicurezza, è un grande problema anche per le tifoserie». Il calcio è, infatti, uno degli sport più seguiti in Italia ma la carta di presentazione astigiana non è all’altezza.

«Non possiamo chiudere i tifosi dentro una gabbia – ha continuato Cuniberti - da oltre dieci anni non si sono più fatti lavori di manutenzione e se nessuno ne parla andrà sempre più in deperimento; il nostro appello – ha aggiunto – è quello di rimodulare questo stadio». Anche Marco Vincoli, presidente del gruppo tifosi dell’Asti “GuAsti” ha espresso disappunto per la situazione: «Siamo riconosciuti dalla Lega Nazionale Dilettanti come primo Club in Italia, – ha informato – ma qui ci troviamo segregati dietro transenne per non essere a contatto con i tifosi avversari. Girando i vari stadi ho invece visto meraviglie dove c’è voglia di fare; con lo sport si può arrivare in qualsiasi ambiente sociale – ha aggiunto – ma, nonostante i tanti campioni avuti, ad Asti lo sport non è considerato».

Ci sono anche bambini e giovani disabili che giocano a calcio e che incontrano difficoltà. «Lo sport dà socialità ai ragazzi, li allontana dalla strada – ha osservato il docente Francesco Zuccarò – investire anche poco significa creare futuro». L’architetto Maurizio Galosso ha commentato l’incapacità di intercettare fondi europei e regionali da parte dell’amministrazione «che arrivano a fronte di ricerca e di progetti». Mario Bovino ha messo l’accento sulle problematiche anche di altri impianti sportivi astigiani: «Al palazzetto, il parquet posato un anno e mezzo fa, al primo nubifragio è già da rifare; bisogna capire quale priorità dare allo sport, un servizio sociale che aiuta i giovani ad allontanarsi dalla strada e non è vero che mancano i soldi, quelli si trovano, manca piuttosto la volontà di fare».

Difficoltà strutturali che chiedono programmazione e interventi. «Qui ognuno cerca di primeggiare su altri, – ha dichiarato Roberto Marmo chiese inutilmente un tavolo di confronto sulle criticità di Asti – ma chi ha a cuore il bene della città, deve sedersi e decidere le priorità nello stanziamento dei fondi, trovare le risorse e fare progetti; non tutto si farà subito ma ci sono cose che occorre fare». «Se questo stadio fosse stato a norma – ha concluso Marco Vincoli – il Bra, lo scorso anno, invece che andare a giocare a Sestri Levante sarebbe venuto qui, il che avrebbe prodotto una ricaduta di denaro di circa 250.000 euro, un autofinanziamento che avrebbe permesso di migliorare la struttura».