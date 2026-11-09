«Asti non crede nello sport»: esplode il caso dello stadio Censin Bosia

Sopralluogo
09 Novembre 2026 08:24:10
Il sopralluogo allo stadio Censin Bosia promosso da Città Amica e Azione
Torna al centro dell’attenzione politica lo stadio Censin Bosia, edificato nel 1932 e, in particolare, le sue tribune, la loro sicurezza, il loro mancato utilizzo e le conseguenze in termini economici. A sollevare la questione è stata la lista civica “Città Amica” che insieme ai referenti di Azione, Roberto Marmo e Mario Bovino, ha voluto richiamare l’attenzione sulle condizioni e sulle pericolosità della struttura. «Stiamo facendo una ricognizione di quello che va e che non va ad Asti e le tribune storiche dello stadio non sono più agibili. Il cemento sta franando – ha esordito Mauro Cuniberti – e questo, oltre che per la sicurezza, è un grande problema anche per le tifoserie». Il calcio è, infatti, uno degli sport più seguiti in Italia ma la carta di presentazione astigiana non è all’altezza.
«Non possiamo chiudere i tifosi dentro una gabbia – ha continuato Cuniberti - da oltre dieci anni non si sono più fatti lavori di manutenzione e se nessuno ne parla andrà sempre più in deperimento; il nostro appello – ha aggiunto – è quello di rimodulare questo stadio». Anche Marco Vincoli, presidente del gruppo tifosi dell’Asti “GuAsti” ha espresso disappunto per la situazione: «Siamo riconosciuti dalla Lega Nazionale Dilettanti come primo Club in Italia, – ha informato – ma qui ci troviamo segregati dietro transenne per non essere a contatto con i tifosi avversari. Girando i vari stadi ho invece visto meraviglie dove c’è voglia di fare; con lo sport si può arrivare in qualsiasi ambiente sociale – ha aggiunto – ma, nonostante i tanti campioni avuti, ad Asti lo sport non è considerato».
Ci sono anche bambini e giovani disabili che giocano a calcio e che incontrano difficoltà. «Lo sport dà socialità ai ragazzi, li allontana dalla strada – ha osservato il docente Francesco Zuccarò – investire anche poco significa creare futuro». L’architetto Maurizio Galosso ha commentato l’incapacità di intercettare fondi europei e regionali da parte dell’amministrazione «che arrivano a fronte di ricerca e di progetti». Mario Bovino ha messo l’accento sulle problematiche anche di altri impianti sportivi astigiani: «Al palazzetto, il parquet posato un anno e mezzo fa, al primo nubifragio è già da rifare; bisogna capire quale priorità dare allo sport, un servizio sociale che aiuta i giovani ad allontanarsi dalla strada e non è vero che mancano i soldi, quelli si trovano, manca piuttosto la volontà di fare».
Difficoltà strutturali che chiedono programmazione e interventi. «Qui ognuno cerca di primeggiare su altri, – ha dichiarato Roberto Marmo chiese inutilmente un tavolo di confronto sulle criticità di Asti – ma chi ha a cuore il bene della città, deve sedersi e decidere le priorità nello stanziamento dei fondi, trovare le risorse e fare progetti; non tutto si farà subito ma ci sono cose che occorre fare». «Se questo stadio fosse stato a norma – ha concluso Marco Vincoli – il Bra, lo scorso anno, invece che andare a giocare a Sestri Levante sarebbe venuto qui, il che avrebbe prodotto una ricaduta di denaro di circa 250.000 euro, un autofinanziamento che avrebbe permesso di migliorare la struttura».
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