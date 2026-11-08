Il Lions Viarigi accende i riflettori sulla prevenzione del diabete

La prevenzione passa dall'informazione, da stili di vita più sani e dalla possibilità di sottoporsi a controlli gratuiti. È questo il filo conduttore delle iniziative promosse dal Lions Club Viarigi – Terre del Ruchè e del Malvasia in occasione della Giornata mondiale del diabete, che ricorre il 14 novembre.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 13 novembre, alle 21, alla Casa sul Portone di Montemagno Monferrato, messa gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Sandra Contino. La dottoressa Anna Caramellino, endocrinologa e diabetologa, terrà un incontro pubblico dal titolo “Prevenire il diabete si può. Guida semplice a una sana alimentazione e a un sano stile di vita”, per approfondire i comportamenti quotidiani che possono contribuire a ridurre il rischio di sviluppare la malattia. «Ritorno sempre volentieri a Montemagno, di cui apprezzo da sempre il ricetto medievale e i suoi vicoli storici», commenta la specialista.

Durante la serata sarà presentato anche il progetto lionistico “Metti un tappo al diabete”, coordinato a livello piemontese da Vincenzo Garlando, past president del Lions Club Viarigi. L'iniziativa unisce la sensibilizzazione sul diabete alla tutela ambientale: grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale Artimestieri di Boves e alla disponibilità dell'azienda vinicola Garrone Evasio & Figlio di Grana Monferrato, i tappi di sughero raccolti saranno avviati al recupero e trasformati in manufatti per la bioedilizia e il bioarredamento. I proventi della raccolta contribuiranno inoltre alla realizzazione di un opuscolo educativo sulla sana alimentazione, destinato ai bambini delle scuole primarie. «Sono molto orgoglioso di questa iniziativa, che permette di agire contemporaneamente in due ambiti tradizionalmente cari ai Lions: la lotta al diabete e la protezione ambientale», spiega Garlando.

Sabato 14 novembre sarà invece la Torre dei segnali di Viarigi a diventare il simbolo della giornata: il monumento si illuminerà di blu, colore scelto a livello internazionale per richiamare l'attenzione sul diabete e testimoniare vicinanza alle persone che convivono con la malattia. La Giornata mondiale è stata istituita nel 1991 in ricordo di Frederick Grant Banting, il fisiologo canadese che contribuì alla scoperta dell'insulina nel 1921. La sindaca Francesca Ferraris ha accolto con favore la proposta del Lions Club, riconoscendone il valore come ideale prosecuzione delle iniziative comunali dedicate alla salute pubblica e al benessere della popolazione.

L'impegno del club proseguirà poi con due mattinate di screening gratuiti, rese possibili dalla collaborazione e dall'ospitalità della Rsa Centro San Martino di Montemagno e della Rsa Colli Divini di Grana. Il primo appuntamento sarà domenica 15 novembre, a Montemagno, dalle 9 alle 13; il secondo domenica 22 novembre, nello stesso orario, a Grana. Sarà possibile effettuare controlli della glicemia, pulsossimetria, elastografia epatica e misurazione dell'indice ABI, un esame utile a valutare la circolazione arteriosa degli arti inferiori. Per l'elastografia epatica, esame strumentale che consente di valutare lo stato di salute del fegato, si potrà contare sulla disponibilità dell'azienda produttrice Movi.

Le eventuali donazioni liberali raccolte durante le giornate saranno destinate all'acquisto di uno strumento per la misurazione dell'indice ABI, che il Lions Club donerà al servizio di Diabetologia di Asti.