Il Rione San Silvestro si illumina per celebrare le donne e gli uomini che hanno lasciato il segno

Evento
08 Novembre 2026 13:49:23
Una serata dedicata al ricordo, agli esempi di vita e ai valori trasmessi nel corso dei secoli. Venerdì sera il Rione San Silvestro e la sua chiesa si sono illuminati, facendo da cornice a un'iniziativa che ha voluto rendere omaggio a uomini e donne capaci, con le proprie azioni, di lasciare un segno tangibile nella vita della comunità.
Un percorso ideale che dal Duecento arriva fino ai giorni nostri, ricordando come i valori e gli esempi positivi possano essere trasmessi sempre, anche attraverso i gesti e le scelte della quotidianità.
L'appuntamento era la tappa conclusiva di due settimane intense di iniziative, che hanno coinvolto il Rione e numerose persone impegnate nella loro realizzazione.
Nonostante il freddo e la pioggia, la serata si è conclusa con un bilancio positivo e i ringraziamenti degli organizzatori a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato. Tra i presenti, anche l'assessore alla Cultura Paride Candelaresi.
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